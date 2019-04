Presidente da República ameaça Governo com cartão vermelho?

Esta questão entrou na actualidade são-tomense, após a comunicação esta tarde do Presidente da República à Nação.

No calor da operação da polícia judiciária para esclarecer o caso dos 47 milhões de dólares, emprestados ao estrangeiro em nome do povo são-tomense, mas que estão até agora em parte incerta, aconteceu esta terça – feira a comunicação do Presidente da República à nação.

«Temos todos assistidos a factos, muitos deles inéditos na nossa democracia, que levam a conclusão que estamos em presença de uma clara sistemática e premeditada tentativa de subversão da Ordem Institucional instaurada pela Constituição da República, sufragada pelo povo soberano», denunciou o Chefe de Estado.

Evaristo Carvalho passou a detalhar os factos que demonstram a “premeditada tentativa de subversão da Ordem Institucional”.

1 – «Graves sinais de manifesta deslealdade institucional e de falta de coordenação no seio da equipa governamental, quer por omissão de informações quer pela prática de actos à revelia de uma concertação».

2 – «A nomeação do anterior e a nomeação de um novo Governador do Banco Central pela via de uma deliberação do Governo, violando de modo flagrante e grosseiro as competências do Presidente da República e à revelia de uma prática estabelecida de longa data»,

3 – «A ordem precipitada de cessação de missão de vários embaixadores, incluindo o pedido de “Agrément” sem qualquer concertação ou consentimento do Presidente da República, quando a nomeação para o cargo de embaixador só pode fazer-se por decreto presidencial, sendo as relações internacionais um domínio de competência partilhada».

No quarto e último ponto o Presidente da República, destaca o caso da operação da Polícia Judiciária, que provocou a detenção dos ex-ministros da ADI. «A usurpação das competências exclusivas do Ministério Público pela Polícia Judiciária supostamente em obediência a Ordens Superiores para deter cidadãos violando o princípio sacrossanto do Estado de Direito que faz do Ministério Público o titular exclusivo da acção penal».

Evaristo Carvalho acrescenta que é competência dele enquanto Presidente da República «Defender a Constituição da República».

Para evitar que o mal aconteça, e mais «que o descalabro tenha lugar e a desordem se instale, face às dificuldades financeiras visíveis que o país vive e o posicionamento habitual de elevado rigor dos nossos parceiros internacionais considerarei a tomada de todas as medidas, que a situação impõe e a constituição permite», pontuou Evaristo Carvalho.

O Presidente da República anunciou que vai accionar os mecanismos a sua disposição para tomar as medidas. Garantiu que vai convocar o conselho superior de defesa, órgão de consulta do Chefe de Estado para questões de defesa e segurança do país.

Mais ainda, Evaristo Carvalho, vai convocar o Conselho de Estado, seu órgão de consulta que normalmente é convocado em situações de grande crise político-institucional.

Será a primeira vez durante o seu mandato que já vai no terceiro ano, que Evaristo Carvalho convoca o Conselho de Estado. « Reunirei preventivamente e a breve trecho quer o Conselho Superior de Defesa, quer o Conselho de Estado no sentido de manter sempre presente as condições de salvaguarda do nosso Estado de Direito Democrático, enquanto seguirei atentamente a evolução da situação interna do país», concluiu.

Abel Veiga