ADI abandona parlamento para exigir libertação do alegado preso político

O alegado preso político é o ex-ministro das finanças e da economia azul, Américo Ramos, que assinou em 2015 e 2016, dois acordos de crédito financeiro em nome do povo são-tomense na ordem de 47 milhões de dólares.

Até hoje o Estado são-tomense não viu a cor do dinheiro, que deveria por um lado, construir uma cidade administrativa (30 milhões de dólares) e modernizar o hospital central Ayres de Menezes (17 milhões de dólares).

Detido pela polícia judiciária no dia 3 de Abril, Américo Ramos, foi conduzido pelo ministério público ao tribunal de instrução, que ordenou a prisão preventiva do arguido.

Num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça com data de 30 de Abril, os juízes conselheiros rejeitaram o pedido de habeas corpus interposto pela defesa do arguido, assim como a promoção do habeas corpus defendida pelo procurador geral da república Kelve Carvalho, por alegada ilegalidade na detenção do ex-ministro.

O partido ADI, reuniu-se com o Presidente da República para analisar a situação do militante. Quando foi detido pela PJ, Américo Ramos exercia as funções de assessor do Presidente da República para questões económicas e financeiras.

José Diogo, Presidente da Comissão que gere o partido ADI, garantiu que o encontro com o Presidente da República serviu para receber conselhos do Chefe de Estado, sobre a forma de libertar Américo Ramos, considerado pela ADI e por alguns cidadãos como sendo um preso político.

A forma de garantir a urgente libertação do ex-ministro das finanças, não foi revelada por José Diogo, que prometeu tudo fazer para que essa libertação acontecesse, tendo em conta que o militante do partido e ex-ministro das finanças, foi segundo José Diogo, alvo de um processo político movido pelo actual governo.

O paradeiro dos 47 milhões de dólares contraídos em crédito e em nome do povo de São Tomé e Príncipe continua desconhecido, mas antes mesmo da justiça esclarecer o caso, o mais importante é quanto antes libertar Américo Ramos.

A cronologia das acções com vista a libertação do chamado Preso Político, desembocou esta terça feira, na sessão plenária da Assembleia Nacional. O maior partido político da oposição, a ADI, com 25 assentos no parlamento de 55 lugares, decidiu abandonar a sessão plenária.

Abnilde Oliveira líder da bancada parlamentar da ADI, explicou que o abandono da sessão plenária, é um protesto de solidariedade para com o militante do partido e ex-ministro das finanças, Américo Ramos. A sua detenção é considerada pela ADI, como «ilegal e com fins meramente políticos».

A decisão do poder judicial(Supremo Tribunal de Justiça), que no seu acórdão mostrou com base na lei, que a detenção e a condução do arguido para a prisão preventiva, foi um acto legal, está no entanto a ser posta em causa pela maior bancada parlamentar da oposição, a ADI. .

Abel Veiga