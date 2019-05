Bom Jesus renovou o compromisso de combater a corrupção em STP

No dialogo político com a União Europeia, esta terça feira no seu gabinete de trabalho, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, garantiu aos diplomatas da União Europeia, nomeadamente ao embaixador Helmut Kulitz, que a corrupção é o maior entrave ao desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

O Chefe do Governo, prometeu à União Europeia que o seu Governo, vai continuar a combater o saque dos fundos públicos, que promove o enriquecimento ilícito de alguns, e condena a maioria do povo a pobreza extrema. «O Governo tem-se engajado num firme combate a corrupção que na nossa perspectiva pode ser um dos maiores, se não mesmo, o maior entrave ao nosso desenvolvimento», afirmou Jorge Bom Jesus.

Os fundos do Estado e os fundos que os parceiros internacionais, como a União Europeia, colocam a disposição do povo de São Tomé e Príncipe, não deverão ser delapidados. «Que não restem dúvidas a ninguém. Sem um firme combate a este fenómeno estaremos a tornar inviável todo o esforço do país e dos nossos parceiros para garantir o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, hipotecando irremediavelmente os nossos sonhos de um país prospero e desenvolvimento», reforçou o Primeiro Ministro.

Jorge Bom Jesus, explicou a União Europeia que o seu governo nasceu num momento político, económico e financeiro muito difícil.

A nível económico e financeiro, assegurou a implementação de medidas corajosas, para reverter a situação. A corrupção tem que ser estancada. «Colocando o combate a corrupção no centro das nossas preocupações», frisou. .

A situação política actual foi definida pelo Chefe do Governo como estável. Segundo Jorge Bom Jesus, as recentes declarações públicas entre ele e o Presidente da República, não resultaram em quaisquer situações de crise política.

Com o combate a corrupção como bandeira do seu governo, Jorge Bom Jesus, disse a União Europeia, que «os recentes casos de justiça, que abalaram de certo modo o país serão tratados ao nível adequado. Este é o tempo da justiça fazer o seu caminho, uma vez que dispõe de instituições vocacionadas para investigar, para acusar, para condenar e para recorrer», sublinhou.

Sendo São Tomé e Príncipe, Estado de Direito Democrático, o Primeiro Ministro, precisou que não é desejável que «haja na justiça imiscuições externas», pontuou.

Abel Veiga