Turismo e a livre circulação de pessoas integram a cooperação estratégica entre STP e Angola

Está lançado o novo quadro de cooperação estratégica entre São Tomé e Príncipe e Angola. Após 4 dias de trabalho entre delegações técnicas e ministeriais dos dois países, São Tomé e Príncipe convenceu Angola sobre a necessidade de promover a livre circulação de pessoas e bens entre os dois países.

São Tomé e Príncipe que há alguns anos isentou visto de entrada no arquipélago para cidadãos angolanos, pretende obter a reciprocidade da parte angolana. « Angola tomou boa nota da nossa preocupação, e estou esperançada que brevemente veremos as fronteiras angolanas abertas para os são-tomenses», afirmou a ministra dos negócios estrangeiros e cooperação, Elsa Pinto.

Por sua vez, Domingos Vieira Lopes, Secretário de Estado para Cooperação Internacional e Comunidades de Angola, garantiu que a circulação de pessoas entre os dois países vai melhorar muito mais. «Tomamos boa nora da preocupação de São Tomé em relação aos vistos conversamos sobre aquilo que pode vir a acontecer de forma positiva e achamos que este assunto será rapidamente ultrapassado. É desejo dos dois países que a circulação que já é boa, possa ser ainda mais fluída», frisou.

Turismo é uma das principais prioridades do novo quadro de cooperação estratégica. Elsa Pinto, manifestou o interesse do Estado são-tomense em promover o desenvolvimento do Turismo, com participação dos empresários e turistas angolanos. « Nós consideramos que hoje o nosso petróleo é o turismo. Exploramos esta componente com a parte angolana, e voltamos a renovar o convite para que os grupos empresariais angolanos possam vir e explorar esse petróleo que está aqui patente e que é bastante verde, e que pode produzir muito emprego para a nossa juventude», pontuou a ministra.

O novo quadro de parceria estratégia entre São Tomé e Príncipe, prioriza os sectores da defesa e ordem interna, justiça, finanças, transportes, e atinge o mar que é 160 vezes maior que o espaço terrestre de São Tomé e Príncipe. Os sectores de pescas, comércio e petróleo também estão integrados na nova cooperação estratégica entre os dois países.

Para que a nova parceria estratégica seja dinâmica os dois países, definiram um plano de concertação e comunicação permanente.

Abel Veiga