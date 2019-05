Coronel Pachire regressa ao comando das Forças Armadas de STP

Antigo comandante das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, de 2003 à 2010, o actual Coronel do Exército, Idalécio Pachire, chegou ao comando do exército e da guarda costeira de São Tomé e Príncipe, num dos períodos mais críticos das forças armadas.

Assumiu o comando das forças, algumas semanas depois do golpe de Estado de 2003. Recuperou a rede de comando que estava fragilizada, ajudou a despartidarizar os militares, e imprimiu uma nova dinâmica republicana no seio das Forças Armadas.

Em 2010, a nova lei das forças armadas criou dois ramos. O Exército e a Guarda Costeira. A nova lei instituiu o posto de brigadeiro e implantou o cargo de Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

Ainda com a patente de Tenente Coronel, Idalécio Pachire, que ocupava o cargo de Comandante do Exército(incluía o exército e a guarda costeira), não subiu para a mais alta patente militar criada pela nova lei, Brigadeiro, ou seja não foi nomeado oficialmente como o primeiro Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

Recebeu a patente de Coronel, continuou no activo e nas fileiras do exército.

Esta sexta – feira, o conselho de Ministro decidiu por decreto cessar as funções do Brigadeiro Horácio Sousa, e nomeou o Coronel Idalécio Pachire, como novo Chefe de Estado Maior das Forças Armadas. Antes de tomar posse que será dada segundo a nova lei pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, Pachire deverá ser promovido a patente de Brigadeiro.

O comunicado do conselho de ministros que chegou a redacção do Téla Nón, diz textualmente o seguinte : «O Venerando Conselho de Ministros decidiu por Decreto para a cessação das funções do Senhor Brigadeiro Horácio Castro da Trindade Sousa do cargo de Chefe de Estado Maior das Forças Armadas e deliberou para a nomeação do Coronel no activo, Senhor Idalécio Custódio Pachire para em comissão de serviço exercer o cargo de Chefe de Estado Maior das Forças Armadas da República Democrática de S.Tomé e Príncipe».

Abel Veiga