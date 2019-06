Deputado foi nomeado pelo PR como embaixador de STP em Portugal

António Quintas(na foto), deputado à Assembleia Nacional eleito na lista do partido MLSTP nas eleições legislativas de Outubro do ano passado, foi nomeado pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, como novo embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal.

Militante do MLSTP, e líder do grupo que a partir de 2017, promoveu o movimento para revitalização do então maior partido da oposição, António Quintas, foi o último embaixador de São Tomé e Príncipe em Taiwan.

O restabelecimento das relações diplomáticas entre São Tomé e Príncipe e a República Popular da China nos finais do ano 2016, provocou o regresso de António Quintas ao país e às fileiras do MLSTP.

Liderou o movimento de revitalização do seu partido e na altura era indicado como potencial candidato à liderança do MLSTP, caso fosse realizado um congresso, que o seu movimento revitalizador tanto exigiu. Mas, o então Presidente do partido Aurélio Martins, recusou a todo custo.

António Quintas substitui o diplomata e embaixador de carreira Luís Viegas, que terminou a sua missão em Portugal. O decreto do Presidente Evaristo Carvalho, tornado público na noite de sexta feira nos órgãos Estatais de comunicação social, anuncia também o fim da missão de Luís Viegas.

Abel Veiga