Américo Ramos foi posto em liberdade, mas sob TIR e com uma caução de 100 mil euros

A audição do ex-ministro das Finanças Américo Ramos, pelo Juiz de Instrução, só terminou esta noite. Após a avaliação do processo, o Juiz de instrução não renovou a medida de prisão preventiva, e optou pela imposição do Termo de Identidade e de Residência(TIR).

O Téla Nón apurou que os termos desta medida menos gravosa, impede o ex-ministro das Finanças de se ausentar do país.

A decisão do Juiz em aplicar o TIR contrasta com a posição assumida pelo Ministério Público, que mandou arquivar o processo.

Mais ainda, fonte judicial disse ao Téla Nón, que o Juiz de Instrução aplicou ao ex-ministro das Finanças uma caução de 100 mil euros. O não pagamento da referida caução, pode conduzir Américo Ramos novamente a cadeia central.

Note-se que a defesa dos interesses do Estado são-tomense no processo dos 47 milhões de dólares, que envolve o ex-ministro das finanças foi conduzido por um advogado contratado pelo Governo.

Tudo porque desde a detenção de Américo Ramos, em Abril passado, por causa de 47 milhões de dólares em crédito contraído em nome do Estado são-tomense, o Ministério Público sempre agiu pedindo a libertação do ex-ministro, tendo considerado a sua detenção como sendo ilegal.

Abel Veiga