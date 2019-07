PR pôs justiça no ponto fraco de STP mas não falou do colapso financeiro

O Presidente da República Evaristo Carvalho, apontou a justiça como sendo o ponto fraco de São Tomé e Príncipe. Justiça foi o tema que o Chefe de Estado destacou no seu discurso por ocasião dos 44 anos da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

Os 44 anos da independência nacional levaram festa pela primeira vez, a cidade de Angolares no sul da ilha de São Tomé. O Presidente da República, o Governo, os deputados, e o corpo diplomático acreditado no país, percorreram 40 quilómetros da capital São Tomé, até Angolares.

O povo de Angolares, marcou presença em força, e os grupos culturais animaram a festa, do acto central, que foi transmitida em directo pela rádio e televisão pública.

Como anfitrião da festa, Firmino Soares, Presidente da Autarquia de Caué, brindou os convidados com um discurso de Estado, que realçou os valores da independência nacional, e os desafios que o país adulto tem pela frente. O Presidente da Autarquia de Caué, chamou o povo para o despertar da consciência nacional e para o reencontro com o espírito nacionalista. Apelou a União Nacional.

O autarca de Angolares, considerou que o país não caminhará para o progresso, enquanto a corrupção continuar a reinar. Defendeu que o dinheiro do Estado alegadamente desviado deve ser recuperado, para alimentar o desenvolvimento nacional.

Logo de seguida, o Presidente da República interveio. Evaristo Carvalho, denunciou que o país vive um momento conturbado. Segundo o Chefe de Estado, as normas aplicadas para combater a corrupção, não são as mais correctas.

«Mostrando-se assentes em perseguição pela via do foro criminal de adversários políticos. É necessário desanuviar o clima político com medidas de prevenção da corrupção matéria que cabe ao governo e relegando e relegando medidas de índole judiciário aos órgãos competentes da justiça», afirmou o chefe de Estado.

Evaristo Carvalho fez as contas dos 44 anos de independência, e chegou a conclusão que a justiça é algo grave que São Tomé e Príncipe vive.

«Refiro-me ao Estado da Justiça, o grande calcanhar de Aquiles do nosso país. É intolerável o bloqueio prevalecente no funcionamento do Tribunal Constitucional. Os devidos esclarecimentos do caso dos envelopes com milhares de dólares americanos nos tribunais judiciais entre outros», precisou Evaristo Carvalho.

Para o Presidente da República, as normas aplicadas no combate a corrupção, visam fragilizar a oposição. Evaristo Carvalho, disse que a situação em curso, abre caminho para um Estado policial, com os actores políticos da oposição como principais alvos.

Ainda no palco da celebração do 44º aniversário da independência nacional, o Presidente da República, reconheceu que os sucessivos dirigentes trabalharam ao longo dos 44 anos, para garantir o progresso do país.

O Chefe de Estado deu nota positiva as acções de São Tomé e Príncipe no combate as mudanças climáticas.

Por outro lado, chamou a atenção do povo para pôr fim a falta de produtividade, e da desordem que marcam a actualidade do arquipélago.

Aos dirigentes pediu para serem melhores gestores da coisa pública.

Num momento em que o país vive uma das suas mais graves crises económica e financeira marcada por dívidas ocultas correspondentes a 3% do PIB, que foram realizadas pelo governo da ADI, e denunciadas pelo FMI, o Presidente da República, não se pronunciou sobre o assunto.

Um assunto que no entanto, compromete o futuro das actuais e futuras gerações de são-tomenses. Pois, segundo a comunidade internacional, os são-tomenses vão enfrentar momentos difíceis a partir deste ano.

Medidas de austeridade já começaram e vão ser implementadas outras, para sanear a situação financeira e evitar o colapso do Estado.

Tudo consequência do descalabro macro-económico protagonizado no ano 2018.

Abel Veiga