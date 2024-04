Está a ser escrita a história da luta de libertação nacional dos PALOP

A elaboração da história de libertação nacional nos países africanos de língua portuguesa é um desafio lançado por Pedro Pires, antigo presidente da república de cabo-verde, e pelo presidente angolano João Lourenço no quadro das preocupações com o legado de libertação das antigas colónias portuguesas.

Grupos de historiadores dos respetivos países abraçaram o desafio e os trabalhos estão em marcha, obedecendo a vários métodos e técnicas de investigação privilegiando a combinação de várias fontes.

«Nomeadamente, o diálogo, o cruzamento das fontes, fontes históricas, documentais, recolha de depoimentos, um extenso trabalho nos arquivos e nas bibliotecas» – destacou Nazaré Ceita, coordenadora do projeto em S. Tomé e Príncipe.

Nazaré Ceita a direita

O antigo presidente da República, Miguel Trovoada, presente na apresentação do projeto, esta terça-feira, considera que a perspetiva de abordagem da luta de libertação de S. Tomé e Príncipe deve recuar um pouco mais, no tempo.

«A primeira organização foi o CLSTP (Comité de Libertação de S. Tomé e Príncipe). Já tínhamos tido uma presença na Organização das Nações Unidas, já tínhamos assistido à nascença da Organização da Unidade Africana em Adis Abeba em 1963 e, tudo isso, era o CLSTP que já era uma organização de luta de libertação de S. Tomé e Príncipe. Não podemos ver uma apresentação de luta de libertação de S. Tomé e Príncipe com depoimentos em que nada disso é realçado e pretende-se que a história de S. Tomé e Príncipe comece depois de 25 de Abril. Isto não é verdade. 25 de Abril é uma consequência da luta de todos os nossos povos, incluindo S. Tomé e Príncipe e também dos democratas portugueses e da comunidade internacional que lutava pela libertação e dignificação do homem».

Miguel Trovoada, saúda, no entanto, a iniciativa, convicto que “ela avance de uma forma holística, objetiva e que se faça justiça à história”.

Em matéria de escrita a história da luta de libertação nacional dos PALOP vai ser elaborada em três volumes.

O primeiro comporta as características das sociedades africanas no último quartel do século XIX até 1945, do pensamento nacionalista à formação das organizações políticas (1945-1966), bem como a clandestinidade.

O segundo volume centra-se na luta de libertação nacional (1961-1974), a administração das zonas libertadas, a frente político-diplomática e as mulheres na luta. O terceiro é reservado as transições para as independências.

A nova história de luta de libertação nacional dos países africanos de língua portuguesa deverá estar concluída em finais de 2025.

José Bouças