José Fret Lau Chong foi a enterrar sem funeral de Estado

O corpo de José Fret Lau Chong, uma das figuras históricas de luta de libertação de São Tomé e Príncipe, foi hoje a enterrar.

Apenas o tapete vermelho na passadeira principal da igreja da Sé Catedral para a missa do corpo pressente em que participou o Presidente da República. O anunciado funeral de estado deu lugar a uma cerimónia restrita para familiares e amigos.

«Foi uma questão de verbas em que o estado não estava em condições de assumir esta cerimónia. Assim sendo, nós achamos melhor fazermos esse enterro no quadro familiar e de amigos, porque mesmo que se esqueça de um homem, a história não esquece, ele ficará sempre na memória da nação santomense» – desabafou, Aidé Lau Chong, filha do malogrado.

«Se há alguém que merece esse funeral solene com honras de estado é de facto este grande senhor por quem nós temos que tirar o chapéu. Mas enfim, os tempos são outros, cabe a história julgar cada um de nós» – disse, por seu turno, Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP/PSD.

José Frete Lau Chong foi uma das figuras históricas do movimento de independência de São Tomé e Príncipe.

Desde cedo se juntou aos nacionalistas são-tomenses que lutavam contra o poder colonial português. Representou o CLSTP, Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe, em várias frentes, nomeadamente em Portugal, Alemanha e Marrocos.

«O malogrado camarada fez parte da delegação do MLSTP que rubricou com o representante do governo português o acordo de Argel no dia 26 de Novembro de 1974» – destacou, Agostinho Rita, líder dos veteranos do MLSTP/PSD.

«José Fret Lau Chong será para sempre uma figura incontornável da independência nacional, uma referência sublime do nosso país, mas também dos povos das outras ex-colónias» – vincou Edite Tem Jua, em nome dos familiares.

«Sinto-me orgulhosa da tua história de combatente pela libertação do nosso povo da dominação colonial, da força, coragem e determinação com que lutaste juntamente com os teus camaradas para a conquista da independência nacional. Tu serás sempre a minha maior inspiração» – disse, emocionada, a filha Aidé Lau Chong.

Após a independência conquistada a 12 de Julho de 1975, José Fret Lau Chong ocupou vários cargos políticos, entre eles o de ministro da Informação, Justiça e trabalho entre 1975 e 1976.

O Engenheiro José Fret tinha 89 anos. Morreu no hospital Ayres de Menezes, na capital são-tomense, vítima de doença prolongada.

O corpo foi a enterrar no cemitério de São João da Vargem.

José Bouças