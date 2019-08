Dívidas ocultas vão ser entregues a Justiça

Em julho último o FMI denunciou que dívidas ocultas realizadas em São Tomé e Príncipe, atingiram 3% do Produto Interno Bruto. Dívidas ocultas, que baralharam a situação macroeconómica do país e que condenaram São Tomé e Príncipe, a se confrontar com medidas de austeridade.

O Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, pronunciou-se pela primeira vez sobre o assunto. Segundo o Chefe do Governo a dívida oculta é enorme. «Tomamos conhecimento dessas contas que foram sonegadas durante algum tempo. Normalmente lidava-se mais com aquilo que é a dívida externa, mas este governo começou a ver com maior responsabilidade para as dívidas internas. E elas não são poucas. Os trabalhos não estão concluídos mais já estamos acima dos 70 milhões de dólares, e haverá mais», explicou o Primeiro Ministro.

A justiça vai ser chamada para tomar parte e esclarecer os contornos das dívidas ocultas. «Trabalharemos no sentido de apurar as responsabilidades criminais caso seja necessário. Entregaremos aquilo que for necessário entregar a justiça», assegurou Jorge Bom Jesus.

Abel Veiga