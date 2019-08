Polícia Nacional com 44 anos quer maior proximidade com a população

Na celebração esta terça feira do quadragésimo quarto aniversário da Instituição, Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, o Comandante Geral Roldão Boa Morte, anunciou o lema para este ano. «Disciplina, trabalho e proximidade».

O Comandante Geral projecta «uma polícia mais forte e mais próxima dos cidadãos com estratégias preventivas bem definidas, para fazer face aos comportamentos desviantes e aos problemas que o mundo moderno nos coloca», precisou o super intendente Roldão Boa Morte.

O Presidente da República Evaristo Carvalho, apoia a estratégia de proximidade da polícia com as populações, mas advertiu para a redução da acção punitiva. «Ser uma polícia cada dia mais próxima da população, numa vertente de sensibilização e educação e menos punitiva, uma vez que antes de ser elemento da força policial é antes um membro da sociedade com hábitos, costumes, valores medos, ambições e vícios que enfermam esta mesma sociedade», afirmou o Chefe de Estado.

Em 44 anos o apoio da cooperação internacional permitiu a formação dos quadros da Polícia Nacional. Mas em termos de condições de trabalho, o país não conseguiu dignificar a Polícia Nacional. «A polícia nacional tem vindo ao longo dos anos a conhecer melhorias significativas no que concerne a capacitação dos seus recursos humanos, pese embora no que tange a meios materiais ainda estejamos muito aquém do desejável», assegurou o Presidente da República.

Para inverter a situação, Evaristo Carvalho, disse que os governos devem incutir nas suas estratégias o atendimento às carências materiais que afligem a instituição policial.

Apesar da crónica carência de meios materiais, a Polícia Nacional, promete determinação no combate a criminalidade. «A Polícia nacional deve ser firme e determinada na prevenção e combate a criminalidade inclusive a mais violenta e grave que mais directamente afecta percepção de segurança das populações», pontuou o Comandante Geral.

Segundo o superintendente, Roldão Boa Morte, o Governo já definiu um plano estratégico de segurança interna que implica a unificação dos diversos serviços e forças de segurança do país, num só corpo institucional.

Um processo que provocará a redução de custos de funcionamento das forças de segurança, e a maior rentabilidade dos recursos humanos e materiais.

Para além da Polícia Nacional, São Tomé e Príncipe conta com um importante efectivo de paramilitares que integram a Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado, a Polícia Aduaneira, etc. Forças de segurança que unificadas, poderão produzir mais segurança nacional, e com menos dispersão de materiais e de custos.

Na celebração dos 44 anos, vários agentes da polícia nacional foram promovidos, com destaque para 4 novos subcomissários, que foram formados na academia de Polícia da Rússia.

Abel Veiga