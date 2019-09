Dia das forças armadas – General angolano promete apoio para estruturação das FASTP

As forças armadas de São Tomé e Príncipe(FASTP), celebram este 6 de setembro o quadragésimo quarto aniversário sobre a sua fundação. O acto central da celebração decorre no campo do quartel general, onde 370 novos soldados juram defender a pátria.

Feriado nacional, 6 de setembro de 2019, fica marcado pela visita do General das Forças Armadas de Angola(FAA). O General João António Santana, na qualidade de chefe de estado maior adjunto das FAA, reuniu-se na quinta feira 5 de setembro com o Brigadeiro Idalécio Pachire, Chefe de Estado Maior das FASTP. «Nesse domínio militar, temos que apoiar naquilo que for necessário, para a própria estruturação, formação dos quadros militares», afirmou o general angolano.

Angola que no passado funcionou como uma das principais bases de formação dos sargentos e oficiais do exército são-tomense, assim como das forças especiais da polícia(Ninjas), pretende retomar o seu estatuto.

O general das forças armadas angolanas analisou também com o ministro da defesa e Ordem Interna Óscar Sousa, as acções com vista a redinamização prática da parceria militar entre os dois países. «As perspectivas para o futuro vão ser extremamente interessantes», assegurou Óscar Sousa, Ministro da Defesa, após reunião com o general angolano João António Santana.

A delegação do Estado Maior das Forças Armadas de Angola participa este 6 de Setembro no acto central das celebrações do quadragésimo quarto aniversário das FASTP.

Abel Veiga