PR : “O país não pode manter e nem conservar as forças armadas que tem hoje”

A declaração do Presidente da República Evaristo Carvalho no acto central das celebrações do dia das Forças Armadas relança o desafio de estruturação das FASTP, com destaque para o ramo Exército.

A cerimónia que ficou marcada pelo juramento de 370 novos soldados, suscitou na intervenção do Presidente da República, e Comandante Supremo das Forças Armadas, uma urgente reflexão nacional sobre o futuro da instituição militar. «O nosso desafio será o de construir as forças armadas que necessitamos, que exigem as condições do nosso país, as suas fraquezas e as suas ameaças», afirmou Evaristo Carvalho.

O Presidente da República, realçou que o assunto pode gerar divergências, mas o país já não aguenta com as forças armadas que tem. «Nesta como em muitas outras coisas, poderemos até discordar sobre a perspectiva. Mas o que é certo e incontornável é que não podemos manter e conservar as forças armadas que temos hoje», pontuou.

O Chefe de Estado apelou a um enorme esforço interior de modernização, « deste importante instrumento de defesa da nossa soberania e o reforço contínuo da sua capacidade…».

Evaristo Carvalho, lançou pistas sobre as ameaças, e indicou o mar, como principal alvo na nova estratégia de defesa nacional. «Num contexto de micro-Estado, com uma reduzida população, mas gozando de uma extensa fronteira marítima rica em recursos marinhos, numa sub-região extremamente agitada e cobiçada, as nossas forças armadas e cada um dos seus oficiais, sargentos, praças e marinheiros, devem ter a todo o instante o conhecimento exato do seu papel, do novo modelo da sua estrutura e da sua organização para fazer face as assimetrias das novas ameaças», explicou o Comandante Supremo das Forças Armadas.

O Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, o Brigadeiro Idalécio Pachire, também destacou o facto do Estado são-tomense e os parceiros internacionais, colocarem a defesa do espaço marítimo nacional, como prioridade na defesa nacional.

«Têm salientado a necessidade de dotar as forças armadas e em particular a guarda costeira de meios e competências que nos permitem contribuir para a estratégia de segurança marítima na região do Golfo da Guiné», afirmou o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

A Presença desde o início do ano 2018 do navio Zaire da marinha portuguesa, nas águas nacionais, reforçou as competências da guarda costeira. «1/3 da guarnição deste navio é composto por militares são-tomenses. A presença do navio e as acções de fiscalização marítima conjunta tem contribuído para a conservação dos recursos vivos, e como elemento dissuasor à prática de actividades ilícitas, nomeadamente a pirataria, trafico de drogas e de seres humanos na área de jurisdição de São Tomé e Príncipe», detalhou o Brigadeiro Idalécio Pachire.

Com apoio directo da cooperação militar de Portugal e do Brasil, a Guarda Costeira, que começou a ser estruturada no ano 2012, cresce e se posiciona cada vez mais como a principal unidade militar defesa nacional.

Abel Veiga