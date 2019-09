François Fall regressou a STP e PR convocou reunião com todos os órgãos de soberania

François Fall é o representante do Secretário Geral das Nações Unidas, para África Central. Residente em Libreville-Gabão, o representante do Secretário Geral da ONU, acompanhou a convulsão política que São Tomé e Príncipe viveu no ano 2018, e seguiu também de perto a convulsão social que marcou o país, sobretudo após as eleições legislativas de outubro do ano 2018.

Coincidentemente a missão do representante do Secretário Geral das Nações Unidas para São Tomé e Príncipe, acontece alguns dias depois do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Gabão, Jean Claude Minzo, ter visitado São Tomé e reunido com o Presidente da República Evaristo Carvalho.

O Chefe da diplomacia do Gabão, liderou uma delegação da Comunidade dos Estados da África Central que veio a São Tomé e Príncipe. A reactivação das relações entre São Tomé e Príncipe e o Gabão, esteve no centro das atenções do ministro gabonês, que também se reuniu com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Note-se que a CEAC, esteve bastante activa em São Tomé e Príncipe, durante a turbulência política e social de 2018 em São Tomé. Uma missão política e militar da CEAC, enviada pelo Presidente do Gabão, Ali Bongo, no auge da contenda eleitoral de 2018, foi muito mal recebida pelos são-tomenses.

Mas, voltando a missão de François Fall, destaca-se o facto de ter-se reunido na segunda feira com o Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, tendo declarado à saída do encontro que «As Nações Unidas preocupam-se com São Tomé e Príncipe porque este país é um exemplo da Paz, tranquilidade e da Democracia na sub-região de África Central».

A visita de 4 dias de François Fall, é assim justificada pela preocupação das Nações Unidas com a paz e a tranquilidade no arquipélago são-tomense.

Coincidentemente, 24 horas após a chegada ao país do representante do Secretário Geral das Nações Unidas, a imprensa é informada pela assessoria da presidência da República, que o Chefe de Estado, vai-se reunir esta terça feira, com todos os demais órgãos de soberania, ou seja, com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, o Primeiro Ministro, e o Presidente da Assembleia Nacional.

O Téla Nón recorda que no passado mês de Junho, o Presidente da República, Evaristo Carvalho, convocou o primeiro conselho de Estado do seu mandato. A reunião que a partida visava a demissão do Governo terminou com o repto lançado pelos membros do conselho de Estado ao Presidente da República, para que liderasse um amplo processo de diálogo nacional.

Os conselheiros do Estado defenderam que para abertura do processo de diálogo nacional, o Presidente da República como “Pai da Nação”, deveria em primeiro lugar promover a concertação e o diálogo, com todos os outros órgãos de soberania nacional.

Tudo indica que Evaristo Carvalho, terá aberto esta terça-feira o processo de diálogo interno, alegadamente com acompanhamento ou supervisão de François Fall.

No entanto, dados recolhidos pelo Téla Nón, indicam que a ofensiva diplomática dos últimos dias protagonizada nomeadamente pelo Governo do Gabão, a CEAC, e o representante da ONU, poderá ajudar também na criação das condições políticas, sociais e jurídicas, que permitam um regresso honrado ao país, do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, para participar no Congresso do seu partido ADI, previsto para 28 de Setembro.

Abel Veiga