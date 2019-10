IURD está com problemas em STP, parlamento ameaça fechar a Igreja

Uma comissão especializada da Assembleia Nacional, decidiu inquirir sobre o paradeiro do pastor Uidimilo Veloso da Igreja Universal do Reino de Deus(IURD). O Pastor em causa é cidadão são-tomense e foi enviado há vários anos à Costa do Marfim, como missionário da IURD.

A exposa do Pastor são-tomense, acabou por ser extraditada para São Tomé, e o marido foi detido na Costa do Marfim, por alegado conflito interno na sua congregação religiosa.

A Comissão Parlamentar, que está a inquirir sobre o caso do pastor são-tomese da IURD, considera que «a igreja tem toda a responsabilidade de trazer de volta o cidadão Uidimilo Veloso», referiu Alda Ramos, porta voz da comissão parlamentar.

Os deputados que integram a comissão especializada da Assembleia Nacional, lançaram um ultimato a IURD. Exigem que o pastor Uidimilo Veloso, esteja no país dentro de 7 dias. «Ao nível da comissão nós demos um prazo de oito dias(declaração do dia 8 de Outubro) para que ele(o pastor) esteja no país», precisou Alda Ramos.

Os deputados da comissão especializada, acusam a IURD em São Tomé e Príncipe, de ter violado os direitos humanos do pastor Uidimilo Veloso. «Nós entendemos que a Igreja Universal violou o direito humano, tendo em conta que o cidadão foi condenado a um ano de prisão e nem sequer teve direito a um advogado. Isso não é possível, é uma violação do direito humano», pontuou a porta voz da comissão parlamentar.

O poder político, sai em socorro do pastor são-tomense, e promete sancionar a IURD, caso a igreja não respeite o ultimato de trazer rapidamente o pastor Uidimilo Veloso, para a sua terra natal – São Tomé. «Se eles não despacharem seremos obrigados a tomar outras decisões», frisou a porta voz Alda Ramos.

O Bispo da IURD em São Tomé e Príncipe, Ranger da Silva , foi interpelado pela comissão especializada da Assembleia Nacional. O Bispo, manifestou dúvidas quando a possibilidade de colocar o pastor Uidimilo em São Tomé já na próxima semana, tendo em conta que o mesmo está sob custódia da justiça costamarfinense. «Foi um crime cibernético que levou o pastor Uidimilo Veloso a prisão», garantiu o Bispo Ranger Silva da IURD em São Tomé e Príncipe.

Note-que a IURD tem grande implantação em São Tomé e Príncipe. Tem espaço de antena na Rádio Nacional do país, e também marcou presença na Televisão Nacional com espaços de antena extensos.

A IURD construiu a sua igreja sede em São Tomé. Um edifício(na foto), que se destaca na estrada que dá acesso ao bairro de “atrás da cadeia” na capital São Tomé. O Presidente da República Evaristo Carvalho foi quem inaugurou a sede da IURD em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga

