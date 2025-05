Eleição do Papa Leão XIV: Igreja Católica em STP reage com alegria e júbilo

O bispo da diocese de São Tomé e Príncipe, Dom João Nazaré, reagiu com júbilo à eleição do novo Papa, Robert Francis Prevost, agora Leão XIV. Desejou que, com a ajuda do Espírito Santo, o novo pontífice tenha a força necessária para guiar a Igreja nos tempos desafiantes que se vivem.

“Acreditamos que o novo Papa foi escolhido pelos cardeais com a assistência do Espírito Santo para guiar a Igreja e levar uma mensagem de paz ao mundo. Desejamos-lhe um pontificado abençoado e esperamos que todos possamos nos unir a ele para que, neste mundo marcado pela guerra, prevaleçam a justiça social, o amor e a compreensão de que a guerra não conduz a lugar algum.”

Também o representante da Santa Sé no país considera que a ligação estreita entre Leão XIV e o Papa Francisco foi determinante para a sua escolha.

“Com a eleição deste novo Papa, próximo de Papa Francisco, acreditamos que o seu legado terá continuidade.”

Dom João Nazaré manifestou ainda o desejo de que o novo Papa visite São Tomé e Príncipe. Para isso, diz estar pronto a unir esforços com Dom Filomeno Dias, presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, para tornar essa visita uma realidade.

“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso se torne realidade.”

Quanto à nacionalidade norte-americana do novo Papa, Dom João desvaloriza, sublinhando que o essencial é que Leão XIV seja um verdadeiro pastor para a Igreja e para o mundo, levando a mensagem do Evangelho, de alegria e de paz, aos quatro cantos da terra.

José Bouças