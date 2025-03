Igreja Católica preocupada com a perda de valores na sociedade santomense

Alguns setores da sociedade santomense manifestam preocupação com questões relacionadas aos valores, apontando desafios como a desestruturação familiar e o papel das escolas na formação dos jovens.



Neste contexto, a Igreja Católica organizou o primeiro encontro das escolas católicas de São Tomé e Príncipe, com o objetivo de promover uma reflexão sobre a educação baseada em valores.

“Queremos contribuir para um mundo mais justo, uma sociedade mais digna, e acreditamos que todos devem unir esforços para construir a sociedade melhor que almejamos“, afirmou Dom João Nazaré, Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe.

Diante dos desafios que afetam a estrutura familiar, a escola é apontada como um elemento essencial na promoção de mudanças comportamentais positivas.

“Nós estamos numa sociedade onde há um estranhamento muito profundo do outro. Vejo o outro sempre como concorrente e não como alguém que pode me auxiliar, que pode contribuir para o meu próprio desenvolvimento. Vejo-lhe como concorrente, como um rival, então quero o outro mais distante possível de mim. Se nós introduzirmos no sistema educativo nacional uma disciplina voltada para a formação da pessoa em termos de valor e da moral com certeza que será sim uma mais valia” – sublinhou o sociólogo Danilson Cotú.

O Ministério da Educação ainda não definiu uma posição sobre o tema.

“A Igreja Católica, por meio de suas escolas, está a demonstrar suas experiências, o que pode servir como um ponto de partida para refletirmos sobre o que também podemos implementar no sistema educativo santomense,” afirmou Emir Boa Morte, representante do Ministério da Educação, Cultura, Ciências e Ensino Superior.

Em São Tomé e Príncipe, aproximadamente 15 estabelecimentos, incluindo escolas, jardins de infância e centros de acolhimento, estão sob a responsabilidade da diocese local.

José Bouças