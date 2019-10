Vandalismo crescente: «O Governo não tolerará mais actos desta natureza»

Garantia dada à nação santomense pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Garantia dada na comunicação de quarta – feira ao país, algumas horas depois do vandalismo e da violência terem destruído a sede da IURD em São Tomé, e provocado à morte de um adolescente.

O Primeiro Ministro enviou «condolências às famílias enlutadas», e prometeu que « o necessário inquérito será aberto de imediato para o apuramento dos factos ocorridos e assacar responsabilidades».

Jorge Bom Jesus, disse que nada «pode justificar actos de vandalismo e muito menos perda da vida humana».

Afinal as soluções para os problemas do país, e muito menos para a libertação do pastor condenado pela justiça da Costa do Marfim, não serão alcançadas com comportamentos de revolta. «Comportamentos de revolta sem medir as consequências em nada nos ajuda a encontrar soluções para os nossos problemas», pontuou.

Governo condenou categoricamente os actos de vandalismo e de violência desencadeados por ditos revoltosos, e «informa que não tolerará mais actos desta natureza», precisa o Primeiro Ministro na comunicação de quarta – feira à nação.

Abel Veiga