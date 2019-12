COP 25: conferência da ONU abre em Madrid com objetivo de aumentar ambição climática

Governos de todo o mundo se reúnem esta segunda-feira em Madri, Espanha, para participar na Conferência da ONU sobre o Clima, COP 25, que encerra no dia 13 de dezembro.

À medida que a emergência climática se intensifica e as emissões de gases de efeito estufa continuam a crescer, as Nações Unidas pretendem decidir quais os próximos passos para combater esta ameaça.

António Guterres na ilha de Tuvalu, by Foto ONU/Mark Garten

Chefe da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, discursará na cerimônia de abertura.

Segundo o seu porta-voz, ele deve fazer um apelo aos líderes mundiais para que aumentem sua ambição para alcançar as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Guterres também deve pedir que adotem as últimas regras sobre a implementação desse acordo.

O chefe da ONU terá encontros com jovens ativistas e se reunirá com vários líderes mundiais.

Impactos

Em nota, a secretária-executiva da Convenção da ONU sobre Mudança Climática, Patrícia Espinosa, lembrou que no último ano foi possível “ver os impactos acelerados da mudança climática, com secas crescentes, tempestades e ondas de calor.”

Segundo ela, esses fenômenos tiveram “consequências terríveis para a erradicação da pobreza, saúde humana, migração e desigualdade.”

Espinosa afirmou que “a pequena janela de oportunidade do mundo para lidar com as mudanças climáticas está se fechando rapidamente.” Para ela, “é necessário implantar, com urgência, todas as ferramentas da cooperação multilateral e tornar a COP 25 a plataforma de lançamento de mais ambição climática.”

Agenda

Um dos principais objetivos do encontro é concluir vários aspectos importantes da operacionalização do Acordo de Paris.

No ano passado, na COP 24, na Polônia, os países-membros concordaram com a maior parte dessas regras. No entanto, ainda é preciso concluir a negociação sobre o Artigo 6, que determina como funcionarão os mercados internacionais de clima.

Outros temas na agenda são adaptação, perdas e danos, transparência, finanças, capacitação, questões indígenas, oceanos, florestas e gênero. Também será discutido o fornecimento de financiamento e tecnologia para países em desenvolvimento.

Sobre esse tema, Espinosa pediu aos Estados-membros que cumpram a promessa de atribuir US$ 100 bilhões anualmente aos países em desenvolvimento para que estes façam investimentos na área do clima.

Afirmando que é necessária “uma mudança radical”, a secretária-executiva pediu que “os fluxos financeiros globais reflitam a transformação profunda que é precisa.”

Planos

Em 2020, os países devem submeter planos nacionais de ação climática atualizados.

De acordo com o último Relatório de Emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, as emissões globais de gases de efeito estufa precisam cair 7,6% ao ano entre 2020 e 2030. Se isso não acontecer, o mundo não alcançará a meta de limitar o aumento de temperatura a 1.5°C.

Para isso ser possível, a ambição das medidas e cortes previstos nos planos nacionais precisa ser cinco vezes maior. Isso significa reduzir as emissões em 45% até 2030 e atingir a neutralidade de emissões até 2050.

Espinosa afirmou que este “é um desafio extremamente difícil, mas absolutamente necessário.”

A COP 25 acontece sob a presidência do governo do Chile, mas com o apoio logístico do governo espanhol. Em outubro, o Chile desistiu de receber o evento na sua capital devido à situação de instabilidade no país.

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU