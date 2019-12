Orçamento 2020 aprovado para lançar desenvolvimento sustentado

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, garantiu no parlamento que as bases do desenvolvimento sustentado de São Tomé e Príncipe, estão assentes nas linhas de força do Orçamento Geral do Estado para 2020.

«Em 2020 através de projectos estruturantes de certeza lançamos as bases de um desenvolvimento durável e sustentado», afirmou Jorge Bom Jesus na sua intervenção no debate parlamentar sobre o Orçamento Geral do Estado e as Grandes Opções do Plano.

Extensão da pista do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe, com o financiamento da República Popular da China.

A reabilitação da principal estrada do país, a número 1, que liga centro e norte da ilha de São Tomé, numa distância de 27 quilómetros, com financiamento do Banco Mundial.

A reabilitação de toda a marginal da cidade de São Tomé com financiamentos do Banco Europeu de Investimentos e do Reino da Holanda. Foram 3 exemplos saídos de uma longa lista de projectos de Obras Públicas e de Infra-estruturas, inscritos no Orçamento do Estado para 2020.

Avaliado em 150 milhões de euros, o orçamento foi aprovado com 30 votos. O maior partido da oposição a ADI, que tem 25 assentos no parlamento absteve-se.

Celmira Fernandes, deputada e porta voz da bancada parlamentar da ADI, anunciou o sentido de voto. «Vamos votar em abstenção, porque todos os projectos que estão neste orçamento com financiamentos garantidos são todos engajamentos do Governo da ADI», declarou a porta voz da bancada parlamentar do maior partido da oposição.

Celmira Fernandes, chegou a conclusão que o país ainda está a caminhar sob as decisões e opções tomadas no passado pelo seu partido, a ADI.

No entanto, mesmo tendo consciência de que os projectos a serem executados no ano 2020, e que terão impacto social e económico no país, resultam do trabalho feito pelo anterior governo da ADI, os deputados do partido, decidiram não apoiar a execução de tais projectos.

Entre apoiar a satisfação das necessidades das populações por via da execução dos projectos estruturantes que a ADI ajudou a criar, os deputados do maior partido da oposição liderado por Agostinho Fernandes, preferiram abster-se, ou seja, ficaram de fora.

O Orçamento do Estado, para 2020, prevê também a execução da transição energética. Os geradores a gasóleo deverão deixar de ser a única fonte de energia do país.

O Primeiro Ministro, avisou aos deputados que São Tomé e Príncipe, já não tem acesso ao gasóleo fiado de Angola, para alimentar os grupos de geradores.

«Os colonos deixaram as mini-hídricas, ninguém pegou, porque o paternalismo angolano estava a funcionar. Mas a mama acabou, ninguém carrega ninguém toda a vida», pontuou Jorge Bom Jesus.

Governo anuncia abertura de uma nova era a partir de 2020. Uma era em que o país não poderá mais continuar a viver acima das suas possibilidades.

Abel Veiga