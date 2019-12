Caso dos 30 milhões de USD : Governo pediu esclarecimentos à justiça

A dívida em causa foi registada desde o ano 2015. O Ministro das Finanças e da Economia Azul, Osvaldo Vaz, explicou para a imprensa os contornos da dívida, cujo processo de contracção da mesma em nome do povo são-tomense, foi marcado por enorme ocultismo.

«Há um acordo que foi assinado com uma empresa chamada China International Fund Limeted com sede em Hong Kong. Este acordo falava de um empréstimo de 30 milhões de dólares. Foi assinado em 2015. No mêsmo ano, no mês de Julho caiu nos cofres do Estado 10 milhões de dólares que vieram de uma outra empresa sediada em Jacarta- Indonésia. 10 milhões de dólares tem um peso 2,5% do PIB, e está registada na nossa dívida pública como dívida que temos com a empresa que supostamente temos acordo», denunciou o ministro.

10 milhões de dólares, caíram nos cofres do Estado são-tomense, através de um acordo de uma página de papel A4. «Não há nenhum documento da empresa com a qual temos acordo, que terá solicitado a outra empresa para efectuar este pagamento», acrescentou o ministro.

O Governo terá vasculhado o país inteiro e terá dado voltas ao mundo para encontrar uma explicação para o caso, mas não teve sucesso. «Solicitamos a embaixada da China, e respondeu que não tem nada a ver com isso. Solicitamos ao parlamento, e respondeu-nos que não houve autorização da Assembleia Nacional para esse processo de crédito. Porque há um mandato no processo, pedimos ao Ministro da Presidência que nos cedesse a acta do Conselho de Ministros que fala do assunto, mas simplesmente não existe. Mas, a dívida está registada. Este processo deve ou não deve ir para a Justiça?», interrogou o Ministro das Finanças.

Osvaldo Vaz, explicou também que o Ministério das Finanças, enviou cartas tanto para a empresa China Intertional Fund Limited com a qual o seu antecessor Américo Ramos, assinou o acordo de empréstimo, como para a outra empresa que depositou os 10 milhões de dólares nos cofres do Estado, não nem uma nem outra responderam as solicitações feitas pelo Governo.

«Perante este facto mandamos o processo para a Procuradoria Geral da República e para o Tribunal de Contas. O FMI está a trabalhar connosco no sector da gestão das dívidas, e temos que ter tudo fundamentado», frisou Osvaldo Vaz.

Segundo o ministro a decisão que vier da justiça será executada pelo Ministério das Finanças. «Porque o período de graça termina no ano 2020. Vamos pagar a quem? Um assunto deste devemos deixar como está, ou procurar esclarecer?. Isso é perseguir alguém?», reforçou.

Osvaldo Vaz, garantiu para a imprensa que o objectivo do Governo «não é perseguir ninguém. É esclarecer o que precisa de esclarecimento, e é para o bem de todos», concluiu.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor, o dossier sobre o empréstimo de 30 milhões de dólares, em que apenas 10 milhões entraram nos cofres do Estado.

1 – 20191218132940 Dossier dos 30 milhões de dólares

Também são colocados a disposição do leitor documentos dos sectores competentes do Ministério das Finanças, que manifestam desconhecimento total sobre o processo dos créditos financeiros contraídos a nível internacional, em nome do povo de São Tomé e Príncipe, e que até agora não foram desbloqueados a favor do Estado são-tomense.

1 – GESTÃO DA DÍVIDA

Abel Veiga