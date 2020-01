STP perdeu direito de voto na Assembleia da ONU e tem situação difícil no seio da CPLP

A imagem internacional da República Democrática de São Tomé e Príncipe, nos centro de decisão do mundo, está bastante beliscada.

No passado dia 11 de Janeiro, a imprensa internacional deu conta que São Tomé e Príncipe, faz parte de um grupo de 10 países do mundo, que perdeu direito de voto nas sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Segundo a imprensa internacional, as Nações Unidas justificaram a decisão tomada no dia 10 de Janeiro, com o facto de São Tomé e Príncipe e outros 9 países, terem uma enorme dívida acumulada, no que concerne as contribuições que são obrigatórias para garantir o normal funcionamento da ONU.

São Tomé e Príncipe, o Líbano, a Venezuela, a República Centro Africana, Somália, Comores, Gâmbia, Lesoto, Tonga, e o Yémem são os países que foram sancionados pelas Nações Unidas, com o corte do direito de voto nas sessões da Assembleia Geral. Tudo porque não pagam as quotas como membros de pleno direito das Nações Unidas.

(Na foto, Presidente da República Evaristo Carvalho, discursa na Assembleia Geral da ONU).

«A ONU decidiu ativar o Artigo 19º da Carta das Nações Unidas. Um artigo que suspende o direito de votar, à qualquer país cujo valor da contribuição em atraso seja igual ou superior à contribuição devida nos últimos dois anos», explica o despacho da Agência de notícias Reuters.

São Tomé e Príncipe, precisa respeitar os seus compromissos como membro da ONU, para ter projecção e boa imagem internacional, e também precisa de fazer o mesmo exercício como membro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP.

Armindo Fernandes, o Novo Director Geral da CPLP, por sinal diplomata são-tomense, reuniu-se esta semana com o Primeiro Ministro, Jorge Bom Jesus. Na avaliação da nova missão diplomática que tem pela frente, Armindo Fernandes, realçou o facto de São Tomé e Príncipe não estar a dar a sua contribuição financeira como membro da CPLP.

Segundo o novo Director Geral da CPLP, desde o ano 2017, que o Estado são-tomense não paga a sua quota como membro de pleno direito da Comunidade de Países de expressão portuguesa.

No entanto, Armindo Fernandes, precisou que o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, prometeu agir nos próximos tempos, no sentido de regularizar a dívida acumulada com a CPLP.

Abel Veiga