Sem impacto no OGE-2020, Parlamento aprovou adiamento da execução do IVA em STP

A Assembleia Nacional aprovou nesta semana a proposta do Governo que prorroga a implementação do IVA sine die.

Segundo o Governo problemas de ordem informática, tornaram impossível a implementação no passado dia 1 de Março, da lei do IVA que foi aprovado pela Assembleia Nacional, e promulgado pelo Presidente da República.

A lei do Imposto Sobre Valor Acrescentado(IVA), entrou no ordenamento jurídico de São Tomé e Príncipe, desde finais do ano 2019. Mas a implementação prática na sociedade são-tomense estava marcado para o dia 1 de Março. No final do mês de Fevereiro, o governo anunciou ao país, que já não iria implementar o IVA na data prevista.

O novo imposto que a Assembleia Nacional transformou em lei, foi a principal exigência do FMI, para aceitar e assinar um novo acordo de facilidade de crédito alargado com STP.

No parlamento o Ministro das Finanças e da Economia Azul, Osvaldo Vaz(na foto em baixo), disse que o FMI está ao corrente do atraso na implementação do IVA.

«Nós estamos a trabalhar com o FMI para que IVA entre em vigor. Só não foi aplicado em Março porque tivemos problemas com o Software. Mas estamos a trabalhar com o FMI para que isso seja um facto. Estamos a trabalhar com o FMI e não haverá problemas…», precisou o ministro.

Apesar do ministro das finanças não saber em que data o IVA de 15%, poderá ser realidade no país, em sessão plenária os deputados a Assembleia Nacional, aprovaram a proposta de prorrogação.

«Não vou dizer aqui a data, mas estamos a trabalhar para que isso seja um facto», declarou o ministro Osvaldo Vaz.

O Ministro das Finanças, assegurou que o adiamento do IVA, não vai ter impacto na execução do orçamento geral do Estado para este ano. «No orçamento geral do Estado para este ano, tínhamos estimado um valor ainda baixo, proveniente do IVA», frisou.

Valor baixo, porque segundo Osvaldo Vaz, a implementação do IVA seria um processo novo « que implicaria perturbações», precisou.

O Ministro fez as contas, e anunciou que as outras categorias de impostos em curso, estão a garantir uma boa arrecadação de receitas aos cofres do Estado. Suficiente para suportar a execução do Orçamento de Estado.

«Só para dizer que no Orçamento do Estado, mais concretamente os meses de Janeiro e Fevereiro, o valor que está estimado como receitas dos impostos, é inferior em relação ao valor arrecadado. ….Pelo menos em Janeiro e Fevereiro tivemos saldo positivo. Esperemos continuar assim. Por isso até hoje os resultados não provocam qualquer perturbação a execução do Orçamento Geral do Estado», explicou o ministro.

Abel Veiga