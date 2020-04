União MDFM – UDD apela a União Nacional para vencer a luta contra Covid-19

UNIAO MDFM – UDD

COMISSÃO POLÍTICA

COMUNICADO

A Comissão Política da União MDFM/PL e da UDD reuniu-se na sua sede no dia 13 de Abril de 2020, tendo adoptado a seguinte ordem do dia:

⦁ Informações;

⦁ Análise da situação do Pais no contexto da Pandemia do COVID 19

⦁ No que respeita ao primeiro ponto da Ordem do Dia, a Comissão Política, fez uma exaustiva troca de informações e considerações gerais, concluindo que apesar do contexto em que se vive da grande agitação a nível mundial devido a rápida expansão da pandemia do CORONA VIRUS, S. Tomé e Príncipe tem conhecido uma relativa tranquilidade;

⦁ No concernente a presença do CORONA VIRUS no nosso País, confirmada pelos testes efectuados num Laboratório no Gabão, a Comissão Política analisou minuciosamente todas as medidas que têm vindo a ser adoptadas pelo Governo desde que foi declarada a existência da doença pela República Popular da China;

⦁ A Comissão Política da União, considerou adequadas e atempadas as medidas implementadas pelo Governo no contexto da Pandemia, quando comparadas com as acções tomadas por outros países e no seguimento das recomendações da OMS. Teve-se também em linha de conta as enormes fragilidades sanitárias e financeiras do nosso País, que recomendam o máximo de medidas preventivas, a fim de se evitar a eventual propagação da doença, sendo de absoluta necessidade o confinamento das pessoas e a redução dos contactos sociais;

A Comissão Política da União, atenta ao que se passa no resto do mundo, faz um veemente apelo a todas as forças políticas e sociais de S. Tomé e Príncipe, para que haja o máximo de união, de responsabilidade e de solidariedade. O momento é de luta contra um inimigo comum, o CORONA VIRUS, que pode arrasar o nosso País, não podendo haver espaço para combates políticos desnecessários e protagonismos insensatos que em nada contribuem para o sucesso do nosso combate. Passado esse período de crise, haverá ocasião para que de forma tranquila se desenvolvam querelas políticas e sociais e tentativas de afirmação pessoal, sob pena de, ao não respeitarmos esse período de tréguas obrigatórias, virmos todos a sucumbir perante essa Pandemia que nos flagela;

A Comissão Política da União, por tudo isso, reiterou a sua confiança e suporte as medidas políticas adoptadas pelo Governo, a quem apela também que acelere a implementação do pacote das medidas de carácter social, num quadro de total transparência. Ao povo santomense, pede-se a maior compreensão e sentido de responsabilidade no cumprimento das orientações dadas pelo Governo, para que com tranquilidade se possa enfrentar esse desafio que nos foi colocado pela natureza, cujas consequências são de natureza diversa.

Viva a UNIAO MDFM – UDD

Viva S. Tomé e Príncipe

O Presidente da União

Carlos Agostinho das Neves