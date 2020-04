PR Evaristo rejeitou as medidas orçamentais extraordinárias de apoio aos sectores social e económico

O veto do Presidente da República às medidas orçamentais extraordinárias que foram aprovadas pela Assembleia Nacional, está expresso numa comunicação do Chefe de Estado endereçada ao Presidente da Assembleia Nacional.

As medidas orçamentais extraordinárias, foram propostas pelo Governo à Assembleia Nacional, alegadamente no intuito de injectar capital e estímulo financeiro, para reanimar os grupos sociais e económicos do país, actualmente inactivos, como consequência da crise provocada pelo novo coronavirus.

O veto e as argumentações do Presidente Evaristo Carvalho, estão expostos no documento abaixo :