PR Evaristo promulgou a lei que permite o Governo executar medidas orçamentais extraordinárias

Na tarde de terça feira o Presidente da República Evaristo Carvalho, notificou o Presidente da Assembleia Nacional, sobre a promulgação da lei aprovada por unanimidade dos deputados, e que dá suporte legislativo ao Governo para executar as medidas orçamentais extraordinárias. Medidas que visam combater os efeitos do novo coronavirus sobre os sectores sociais e económicos do país.

A decisão do Presidente da República em promulgar a lei em causa, torna inválida e sem fundamento, o documento publicado apenas nas redes sociais na segunda – feira, que dava conta de um alegado veto do Presidente da República, a referida lei.

O documento publicado nas redes sociais deu corpo a notícias, incluindo no Téla Nón, que anunciavam o alegado veto presidencial ao diploma que tinha sido aprovado pela Assembleia Nacional.

A promulgação pelo Chefe de Estado da lei que permite ao governo implementar medidas orçamentais extraordinárias, era aguardada com ansiedade sobretudo pelos operadores económicos do país, que à semelhança de outros parceiros nacionais e internacionais, nomeadamente o FMI e do Banco Mundial, apoiaram o Governo na fase de elaboração da propostas de lei.

Abel Veiga