Equipa do INEM de Portugal vem em socorro dos doentes de STP

Numa altura em que segundo dados do sistema nacional de saúde, aumenta o número de pessoal clínico santomense infectado com o virus da Covid-19, a cooperação portuguesa anuncia a intervenção para breve de uma equipa do INEM(Instituto Nacional de Emergência Médica) de Portugal, para salvar vidas em São Tomé e Príncipe.

António Machado, representante da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, garantiu no quadro da luta contra a Covid-19, nos próximos dias deve aterrar em São Tomé uma aeronave com materiais diversos e também uma equipa do INEM.

«Neste avião chegará também uma equipa de emergência médica do INEM. São 4 enfermeiros e médicos de emergência, para reforçar as equipas de saúde que estão no pais, e também para formar os quadros nacionais em matéria de cuidados intensivos de saúde», afirmou o funcionário da representação diplomática de Portugal em São Tomé e Príncipe.

António Machado, fez tal anúncio na cerimónia de entrega ao Ministério da Saúde do primeiro lote de 50 mil máscaras reutilizáveis, que a cooperação portuguesa, oferece a toda a população de São Tomé e Príncipe.

«O uso da máscara é fundamental porque interrompe a cadeia de transmissão. Temos que ser todos a combater esta pandemia que nos assola neste momento», pontuou.

Máscaras produzidas localmente, mais concretamente na cidade de Neves, no quadro do projecto gerido pela irmã Lúcia. Para além de cortarem a cadeia de transmissão da Covid-19, ajudam a reanimar a actividade económica na região da cidade de Neves, no norte da ilha de São Tomé.

«São produzidas no projecto integrado de desenvolvimento de Lembá, e assim além de estarmos a contribuir para que a população possa ajudar neste combate, estamos também a ajudar famílias que ao produzirem estas máscaras, encontra alguma receita para o seu sustento», concluiu o diplomata António Machado.

Abel Veiga