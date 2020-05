Nações Unidas reagem e explicam tudo sobre as 20 toneladas de ajuda que chegam hoje a São Tomé

Num comunicado que enviou a redacção do Téla Nón a representação das Nações Unidas no país, assume a paternidade da ajuda humanitária para combate a Covid-19, que chega hoje a São Tomé e Príncipe num voo que parte de Lisboa-capital portuguesa.

No comunicado as Nações Unidas explicam que as 20 toneladas de ajuda humanitária são equipamentos e materiais adquiridos exclusivamente pela OMS. O destaque vai para o laboratório PCR, para exames de Covid-19, que foi adquirido pela OMS, e que será instalado em São Tomé e Príncipe.

As Nações Unidas, explicam também que no mesmo voo chega a São Tomé uma equipa do INEM(Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal), que foi contratada pela OMS para prestar serviços em São Tomé e Príncipe. Os quadros do INEM, chegam a São Tomé na qualidade de consultores contratados pela OMS, para apoiar a luta contra a COVID-19 no país.

As Nações Unidas dizem no comunicado, que o voo que transporta a ajuda humanitária e os consultores contratados pela OMS, é pago pela União Europeia.

O leitor deve pulsar o comunicado das Nações Unidas para inteirar-se sobre todos os detalhes da operação de ajuda humanitária, que a organização internacional, diz ter sido suportada por si, em parceria com a União Europeia – Comunicado de Imprensa – Donativo OMS+UNICEF – COVID19