“Cóbó D´Aua” , festa no mercado de Bôbô Fôrro, e crescimento robusto justificam Moção de Censura  

ADI maior partido da oposição, anunciou que introduziu no parlamento uma moção de censura contra o décimo sétimo governo constitucional, liderado pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

O grupo parlamentar da ADI, pela voz do deputado Abnilde Oliveira, apresentou várias justificações para censurar o Governo, nomeadamente a atitude do Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, de ter posto em causa a luta contra a Covid-19 no país.

Segundo a ADI, Jorge Bom Jesus e o Governo lideraram na última semana uma marcha popular no mercado de Bôbô Fôrro sem respeitar as regras de distanciamento social em vigor. O ajuntamento do povo no mercado de Bôbô Fôrro para aplaudir o Chefe do Governo, principalmente quando mandou recados para Cóbó d´Aua(para o estrangeiro), acabou por incentivar o maior partido da oposição a colocar o Governo em maus lençóis.

Por outro lado, ADI, considera que Jorge Bom Jesus não cumpriu a promessa de Crescimento Económico Robusto. O Primeiro Ministro que em 2019, a quando da apresentação do programa de governação para 4 anos, encheu a boca, para dizer que São Tomé e Príncipe, vai conhecer um crescimento económico robusto até o final do seu mandato, pode ver o seu mandato interrompido, por não ter dado robustez a economia nacional nesses primeiros 20 meses de governação.

A bancada parlamentar da ADI, espera que a mesa da Assembleia Nacional agende o debate da Moção de Censura, como manda o regimento da casa parlamentar.

Abel Veiga