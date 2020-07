Moção de Censura – Jogo político da ADI para a bancada parlamentar do MLSTP decidir

«Hoje o descrédito é total e o povo reclama do MLSTP/PSD outros interlocutores mais válidos, mais competentes e menos corrupto, para que não se acuse a Democracia…..». Esta citação, é um extracto do discurso escrito feito por 14 deputados do partido ADI, que subscreveram o texto de apresentação da Moção de Censura contra o XVII Governo Constitucional.

Estranhamente a bancada parlamentar da ADI na oposição, que submeteu a Moção de Censura ao Parlamento, não assume no texto apresentado, qualquer responsabilidade em termos de assumpção do poder, caso a Moção de Censura seja aprovada. No entanto, diz que o povo reclama do MLSTP, o maior partido da coligação governamental, «outros interlocutores mais válidos, mais competentes, e menos corruptos…».

A mensagem da ADI, pode convencer a bancada parlamentar do MLSTP com 23 deputados, de que pode continuar a liderar a governação do país, mas com novo rosto no cargo de Primeiro Ministro. Assim, na perspectiva da ADI, Jorge Bom Jesus, Presidente do MLSTP e Primeiro Ministro, pode ser substituído por outra figura do MLSTP.

A mensagem política da ADI, pode abalar a coesão da bancada parlamentar do MLSTP. Um partido de muitas partidas, como dizia o seu antigo secretário geral, o falecido Major Raul Bragança.

MLSTP, é apontado nos últimos tempos como estando a viver mais uma convulsão interna, caracterizada por descontentamentos de uma grande ala do partido em relação a forma como Jorge Bom Jesus tem conduzido a Governação do país. Uma forma de governação que para muitos militantes de cúpula do MLSTP, coloca a coligação PCD,MDFM,UDD em posição mais confortável, e com maior influência na tomada de decisões em matéria de governação.

Teoricamente bastará apenas um voto, para ADI conseguir aprovar a sua moção de censura.

O maior partido da oposição tem nesta altura, teoricamente 25 assentos no parlamento de 55 lugares. O MLSTP que lidera o Governo de coligação, tem 23 deputados teoricamente fiéis ao Governo. PCD,MDFM,UDD três partidos coligados ocupam 5 lugares na Assembleia Nacional. Estes estão coligados com o MLSTP, e formam uma maioria de 28 assentos no parlamento. O partido do distrito de Caué, tem 2 deputados que compõem os 55 assentos.

Amaro Couto, líder da bancada parlamentar do partido MLSTP, garantiu em entrevista a imprensa, depois da apresentação da Moção de Censura pelo partido ADI, que os seus colegas deputados continuam fiéis ao Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus e ao seu Governo.

A mesma declaração de lealdade política ao Governo de Jorge Bom Jesus, foi anunciada pelo deputado Cotu, líder da bancada parlamentar da coligação PCD,MDFM,UDD.

Nesta sexta feira dia 31 de Julho, no período da tarde a bancada da ADI e o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, vão esgrimir argumentos, na Assembleia Nacional, sobre o conteúdo da Moção de Censura.

Na hora da votação, corações vão estar a palpitar, indisposição gástrica também poderá ocorrer. É que teoricamente a vida do XVII Governo Constitucional estará dependente de apenas um voto, que poderá vir da bancada do poder, a favor da causa da oposição.

Abel Veiga