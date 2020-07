Presidente demissionário da ADI rejeita a Moção de Censura para derrubar o Governo

«É preciso fazer aqui um enquadramento. Quando se diz que o ADI apresentou uma moção de censura isto não corresponde a verdade. Porque o ADI é um partido político. O ADI não é uma pessoa, duas pessoas ou três cabeças. É um partido político. Em nenhum momento houve uma reunião com a comissão política do ADI, para se analisar a questão de moção de censura. Afirmar que é uma decisão do ADI para mim é um exagero…». Declarações de Agostinho Fernandes, Presidente Demissionário do partido ADI. .

Nas suas declarações a uma rádio santomense na rede social facebook, Agostinho Fernandes que renunciou ao cargo de Presidente da ADI, para facilitar a realização de um congresso, que venha a eleger uma nova liderança, desvalorizou os fundamentos da Moção de Censura, assinada por um grupo de 14 deputados da bancada parlamentar da ADI.

«Esses fundamentos, na minha óptica, tem que ter como pressuposto fundamental os interesses do povo. Se os fundamentos apresentados para derrubar um governo salvaguarda esses interesses do país, tudo bem. Se o interesse de derrubar um governo é apenas para que das tumbas desse governo nasça um outro governo qualquer, acho que esse não é o caminho. Aliás, as lições do passado devem servir para novos comportamentos no presente e no futuro», concluiu.

Abel Veiga