Príncipe criou legislação para proteger as Abelhas

As abelhas estão em perigo. Desde o ano 2018 que as Nações Unidas proclamaram o dia 20 de Maio como sendo o dia mundial da Abelha. Uma forma de despertar a consciência do mundo para a ameaça que paira sobre um dos maiores polinizadores do mundo.

Sem a abelha não há polinização das plantas, e consequentemente não haverá produção alimentar. Por isso as abelhas são um dos principais alicerces do desenvolvimento sustentável.

A ilha do Príncipe, que é património mundial da biosfera, optou pela protecção do seu ecossistema como factor para a conquista do desenvolvimento sustentável. Esta semana, a Assembleia Regional do Príncipe deu mais um passo na consolidação do equilíbrio ecológico da ilha.

Os deputados da região autónoma, aprovaram o decreto legislativo de protecção das abelhas na ilha do Príncipe. «É uma lei que vem não só para punir os infractores, mas também vem dar-nos uma forma digna de produção do mel e todos os derivados de abelha», afirmou o deputado regional Francisco Gula.

Príncipe que nos últimos anos adoptou processos e métodos sustentáveis de produção do mel, protegendo as abelhas, é actualmente o maior fornecedor de mel puro de abelha para a ilha maior, São Tomé.

São Tomé, onde os apicultores, continuam a usar fogo, para incendiar os enxames, e assim poder extrair o mel. Milhares de abelhas ficam carbonizados, em cada acção incendiária de extracção de mel na ilha de São Tomé.

Na ilha do Príncipe, o decreto aprovado pelo parlamento regional, regulamenta todas as actividades da apicultura, e protege a abelha como parte integrante do ecossistema da ilha.

Á população e o governo da Região do Príncipe, já deram provas de competência na protecção do ecossistema da ilha. Há cerca de 20 anos algumas espécies de animais e plantas, eram dados como ameaçados no Príncipe.

O papagaio cinzento, as várias espécies de tartarugas, são exemplos de espécies animais endémicas, que o compromisso do Príncipe com a protecção do seu ecossistema, ajudou a proteger e a recuperar. Agora é a vez de proteger as abelhas. Um insecto que está a desaparecer em muitas regiões do mundo.

Abel Veiga