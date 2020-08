PM pediu nomes a UMPP para escolher um que possa governar Príncipe

Príncipe está sem Governo legítimo. O último Governo regional que saiu das eleições regionais de 2018, perdeu o seu líder. José Cassandra, demitiu-se do cargo.

Desde a última semana que o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, prometeu encontrar o mais rápido possível, uma solução para a governação da ilha do Príncipe.

Após reunião na passada sexta – feira, com as forças políticas com assento na Assembleia Regional do Príncipe, Jorge Bom Jesus, anunciou que ia pedir NOMES ao partido maioritário no Príncipe a UMPP.

«Vamos enviar uma nota a UMPP de forma que nos indique nomes para a assunção da presidência do governo regional, será o próximo passo». Afirmou o Primeiro-ministro na passada sexta feira.

O passo decisivo já terá sido dado, mas até esta terça feira 11 de Agosto, ainda não foi revelado o destino da governação na ilha do Príncipe. Talvez Jorge Bom Jesus, terá solicitado NOMES ao partido UMPP, para assim ter a possibilidade de escolher o próximo Presidente do Governo Regional do Príncipe.

O pronunciamento de Jorge Bom Jesus, sobre a solicitação de NOMES de figuras para governar Príncipe, faz recordar os tempos anteriores a revisão e da implementação do novo texto da constituição política de São Tomé e Príncipe.

Naquela altura os antigos Presidentes da República, Miguel Trovoada e Fradique de Menezes, solicitavam aos partidos vencedores das eleições, uma lista com pelos menos 2 NOMES, como candidatos ao cargo de Primeiro-ministro. O Presidente da República tinha assim o direito reservado de escolher quem seria o primeiro-ministro.

No assunto para nomeação do novo Presidente do Governo Regional do Príncipe, tudo indica que o Chefe do Governo solicitou NOMES a UMPP, com base nos mecanismos legais que tem na sua posse.

No entanto o partido UMPP no poder há cerca de 16 anos no Príncipe, já decidiu apresentar um e único nome, para presidir o Governo regional.

«Tendo em conta uma deliberação do órgão máximo da UMPP, que diz que o Presidente da UMPP Filipe Nascimento é a figura a ser indicada para exercer as funções de Presidente do Governo Regional», declarou o Presidente da UMPP Filipe Nascimento.

Mas o Primeiro-ministro ainda não reagiu a decisão da UMPP de submeter apenas um nome, e não nomes. A solução rápida para governação do Príncipe, cujo executivo está em gestão, tarda em aparecer.

Ao mesmo tempo as forças da oposição na região autónoma, discordam da possibilidade de Filipe Nascimento vir a ser Presidente do Governo regional.

«Estamos completamente em desacordo, achamos que é ilegal, inconstitucional, eticamente reprovável, politicamente reprovável. Na nossa opinião, Filipe Nascimento não pode ser nomeado. Terão que recorrer a lei e nomear um candidato que preencha os requisitos legais», afirmou Nestor Umbelina(na foto-no período de campanha eleitoral).

Presidente do partido Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, e Líder da oposição ao Governo regional, Nestor Umbelina, realçou as ilegalidades que considera existir neste processo. «Quanto a Filipe Nascimento, é Presidente legítimo da UMPP, e deve fazer o percurso de residência agora, e nas próximas eleições recensear aqui no Príncipe, e concorrer contra mim», frisou.

A oposição que manifestou a sua posição em vídeo-conferência com o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, ameaça com luta política, caso o actual Presidente da UMPP, seja nomeado Presidente do Governo do Príncipe.

«Que fique bem claro aqui para toda a nação santomense, que se ele for nomeado será uma aberração, e terá consequências políticas e sociais enormes para a nossa democracia», acrescentou Nestor Umbelina.

Mas o Presidente do partido maioritário na região autónoma, está tranquilo e confiante. Filipe Nascimento(na foto – à direita, ao lado do ex-Presidente do Príncipe, José Cassandra), expressou confiança após a reunião por vídeo-conferência com o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

«Estamos confiantes. Fomos claros a apresentar a nossa posição, e também recebemos da parte do senhor Primeiro Ministro, de que no ponto de vista jurídico-legal não há qualquer impedimento. O processo está a ser trabalhado no sentido de garantir a governação estável no Príncipe», precisou Filipe Nascimento.

Por sua vez o Primeiro-ministro, sente que está a lidar com um processo melindroso. «Acaba por ser um exercício sem precedente», afirmou. Sem precedentes por ter que negociar a solução governativa para o Príncipe por via de vídeo conferência.

Uma limitação imposta pela Covid-19. Mas também sem precedentes, porque pela primeira vez na história da democracia da região autónoma do Príncipe, «um presidente do governo regional não chega ao fim do seu mandato», concluiu o Primeiro-ministro.

Príncipe aguarda por decisão de Jorge Bom Jesus, para voltar a ter um governo legítimo.

Abel Veiga