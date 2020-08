Parlamento chumbou o projecto de lei para alterar Estatuto da Ilha do Príncipe

O poder político na região autónoma do Príncipe, propôs a Assembleia Nacional a alteração do Estatuto político e administrativo da região.

O projecto de lei que foi a debate na sessão plenária da Assembleia Nacional, acabou por ser chumbado pela maioria parlamentar que sustenta o Governo.

O projecto de lei de alteração do Estatuto administrativo e político da região autónoma do Príncipe, pretendia reforçar as competências do Governo e da Assembleia Regional. Até a denominação da Assembleia Regional, seria alvo de alteração. Passaria a designar-se Assembleia Legislativa Regional.

O projecto de lei impunha mais alterações. «Estabelecer que a Assembleia Regional autorize o Presidente do Governo regional a legislar sobre algumas matérias. Ao exemplo dos deputados nacionais, os deputados regionais, seus filhos menores e os seus cônjuges possam beneficiar de autorização do passaporte diplomático nos termos da lei», refere o texto do projecto de lei, apresentado aos deputados pela comissão parlamentar dos assuntos jurídicos e políticos.

Os deputados regionais seriam equiparados aos deputados nacionais.

«Proceder a equiparação dos direitos, regalias e imunidades dos membros do legislativo e do executivo regional, aos membros nacionais dos órgãos de soberania», frisa o documento.

Vários outros artigos do Estatuto político e administrativo da Região Autónoma do Príncipe, deveriam ser alterados. O Estatuto em causa tem mais de 10 anos de vigência.

Levy Nazaré, vice-presidente da Assembleia Nacional, e deputado da ADI na oposição, defendeu a urgência da alteração do Estatuto político e administrativo do Príncipe. O deputado que foi ponto focal no processo de alteração do projecto de lei considerou que documento abre oportunidade para se reforçar a autonomia do Príncipe.

Mas, a bancada do MLSTP, denunciou que o projecto-lei de alteração do Estatuto da ilha do Príncipe, viola vários articulados da constituição política do país.

Amaro Couto, líder da bancada parlamentar do MLSTP, defendeu a realização de uma “toilette” ao projecto lei em causa, de forma a extirpar os aspectos que colidem com a lei mãe da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

O deputado do MLSTP, recordou que a República Democrática de São Tomé e Príncipe, é um Estado uno. Recordou também que as leis regionais só são aplicadas, na região autónoma, enquanto que as leis nacionais, cobrem todo o território nacional.

No final do debate o voto da maioria venceu. Com 27 votos contra, as bancadas parlamentares do MLSTP e da Coligação PCD-MDFM-UDD, chumbaram a proposta de alteração do Estatuto político e administrativo da ilha do Príncipe.

Delfim Neves, Presidente da Assembleia Nacional, que não participou na votação, bateu com força o martelo sobre a mesa, anunciando o chumbo do projecto de lei.

Abel Veiga