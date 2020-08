Filipe Nascimento nomeado como novo Presidente do Governo do Príncipe

O primeiro ministro Jorge Bom Jesus aceitou nesta sexta feira, a indicação de Filipe Nascimento para o cargo de presidente do Governo Regional do Príncipe. A notícia foi divulgada pelas redes sociais, e posteriormente confirmada pela televisão santomense.

Numa carta endereçada ao Presidente do partido maioritário da ilha do Príncipe, a UMPP, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, marcou para 18 de agosto a data para a investidura de Filipe Nascimento como Presidente do Governo do Príncipe.

«Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a minha concordância a sua indigitação ao cargo de Presidente do Governo Regional do Príncipe», refere a carta de Jorge Bom Jesus.

O Téla Nón coloca também a disposição do leitor, uma pequena biografia do nomeado Presidente do Governo Regional do Príncipe. Biografia, divulgada nas redes sociais pelo partido UMPP.

QUEM É FILIPE NASCIMENTO?

Filipe Nascimento é nacional e natural de São Tomé e Príncipe, filho de Senhor Lulu e Senhora Clementina de Nova Estrela, Zona Sul da Ilha do Príncipe. É companheiro de uma conterrânea da mesma localidade e pai de um casal de filhos. Durante a sua infância e adolescência, trabalhou sempre com o seu pai na agricultura e pecuária e foi sempre muito dinâmico no exercício da cidadania. É cristão católico. Tem 30 anos de idade.

§ Atividade Académica

· Frequentou o ensino primário, básico e secundário nas escolas da Nova Estrela, do Padrão e do Santo António II, respetivamente.

· Frequentou a Escola Azevedo Neves (Damaia), onde concluiu os exames nacionais de ingresso ao ensino superior, tendo recebido um diploma de mérito.

· Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa.

· Frequentou pós-graduação em Direito Bancário, pelo CIDP | FDUL – Centro de Investigação de Direito Privado;

· Frequentou pós-graduação em Direito das Sociedades Comerciais, pelo CIDP | FDUL – Centro de Investigação de Direito Privado;

· Frequentou pós-graduação em Ciência da Legislação e Legística, pelo ICJP | FDUL – Instituto de Ciências Jurídico-Políticas;

· Frequentou pós-graduação de Preparação de Acesso à Carreira Diplomática, pelo IE | FDUL – Instituto Europeu;

· Frequentou Mestrado em Direito do Ambiente, dos Recursos Naturais e da Energia, com a parte curricular concluída e admitido a dissertação, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

· Frequentou parte do Executive MBA,Master of Business Administration (1 ano) pelo INDEG | ISCTE Executive Education.

§ Atividade Profissional

· Advogado de profissão pela Ordem dos Advogados Portugueses;

· Adjunto e Assessor do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Mestre Francisco Rocha Gonçalves, sob a Presidência da Câmara do Dr. Isaltino Morais;

· Jurista e Técnico Superior da Câmara Municipal de Oeiras, quadro da função pública por concurso público;

· Trabalhou no restaurante MC Donald’s;

· Motorista de uma padaria; e

· Taxista em Lisboa.

§ Atividades Associativas/Cívicas/Políticas

· Representante do Príncipe no Parlamento Infantil Santomense no ano de 2000;

· Presidente do Núcleo de Estudantes Africanos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;

· Presidente da Reunião Geral de Alunos (AG), da Associação Académicada Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo sido o primeiro africano a ser eleito para ocupar estas funções;

· Membro do Conselho de Escola da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em representação dos Discentes;

· Membro do Conselho Académico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em representação dos Discentes;

· Fundou com os colegas a Associação dos Estudantes do Príncipe em Portugal – Minu-Yié, e exerceu as funções de Presidente da Assembleia Geral (AG);

· Representante do IDEC – STP em Portugal;

· Presidente da Associação Caboverdeana em Portugal;

· Colaborou no projeto de investigação sobre Legística nos países lusófonos, ICJP | FDUL – Instituto de Ciências Jurídico-Políticas;

· Promoveu e organizou inúmeras conferências, colóquios, debates, e tertúlias sobre os mais diversos temas, designadamente Política, Direito, Economia e História do continente africano;

· Frequentou Jornadas Bancárias, Jornadas Arbitrais e Jornadas das Garantias, todas pelo CIDP | FDUL – Centro de Investigação de Direito Privado;

· Pertenceu ao grupo de jovens que reivindicava as eleições abertas e regulares na Região Autónoma do Príncipe, que culminou com a vitória da UMPP – União para Mudança e Progresso do Príncipe nas eleições Regionais de 2006;

· Deputado Autárquico na Assembleia de Carnaxide e Queijas;

· Líder da Bancada na Assembleia de Carnaxide e Queijas;

· Membro do Conselho Consultivo do IPDAL – Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas; e

· Presidente da UMPP – União para Mudança e Progresso do Príncipe, eleito no Congresso de 16 de novembro de 2019.