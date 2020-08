Marrocos financia viagens e estadia no exterior para autoridades de STP  

O compromisso assumido pelo Reino de Marrocos de financiar viagens e estadia dos membros das delegações governamentais de São Tomé e Príncipe no exterior do país, faz parte da concertação político-diplomática definida pelos dois países.

Garantia dada pela ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Elsa Pinto(na foto). «Sempre que há eventos internacionais, Marrocos está disposto a financiar as delegações que vão para estes eventos internacionais…», assegurou a ministra.

No entanto, nada é dado gratuitamente nos dias de hoje. Marrocos financia as viagens e estadia dos dirigentes nacionais no estrangeiro, e São Tomé e Príncipe paga com voto, a favor das causas do Reino de Marrocos na arena internacional.

«Também nos posicionamos para apoiar Marrocos nas suas candidaturas a postos nos organismos internacionais», garantiu a ministra Elsa Pinto.

No fundo neste momento da Covid-19, torna-se muito importante que uma mão lave outra, para as duas ficarem limpas, sem riscos de contágios.

São Tomé e Príncipe, através da sua ministra dos negócios estrangeiros Elsa Pinto, considera que a Covid-19, provocou um arrefecimento na execução das acções de cooperação com Marrocos. Por isso Elsa Pinto, retomou os contactos com a Agência marroquina de cooperação, através de vídeo-conferência.

Na conferência à distância, a chefe da diplomacia santomense redefiniu com os representantes do Governo marroquino, as novas acções a serem desenvolvidas nos próximos tempos.

Elsa Pinto, é considerada como a principal Pivot, da dinamização das relações entre São Tomé e Príncipe e Marrocos.

Em um ano conseguiu abrir a primeira embaixada de São Tomé e Príncipe, em Rabat. No mesmo espaço de tempo, inaugurou o primeiro consulado geral do arquipélago em Marrocos, mais concretamente em Laayoune. Recentemente Elsa Pinto, desencadeou um processo para nomear um cônsul de São Tomé e Príncipe, na cidade marroquina de Marraquexe, mas o processo foi suspenso pelo Conselho de Ministros.

Na reunião técnica via vídeo-conferência a ministra analisou com a agência de cooperação de Marrocos, os projectos desenvolvidos nas áreas da agricultura, pescas, educação, turismo, saúde e também no âmbito da concertação político – diplomática.

No sector da educação a acção de cooperação a ser redinamizada, tem a ver com bolsas de Estudo. Segundo a Ministra, Marrocos concedeu a São Tomé e Príncipe mais 80 bolsas de estudos para este ano 2020.

«Marrocos aumentou o número de ofertas de bolsas ao Estado santomense. 80 bolsas de estudo para este ano. É preciso saber como é que os nossos filhos e filhas vão ser enquadrados neste cenário de pandemia que atinge também o Marrocos.. Quanto é que o Estado santomense vai gastar se mandar mais 80 estudantes para Marrocos? Tudo isso foi discutido aqui. Eles deu-nos as pistas e nós agora vamos fazer o trabalho de casa, e escolher as opções que Marrocos oferece», detalhou Elsa Pinto.

No sector da saúde, a ministra dos negócios estrangeiros, anunciou acções imediatas de Marrocos para fortalecer o sistema nacional de saúde, na luta contra a pandemia. « Marrocos dispõe neste momento de um valor que vai enviar, e também de um pacote de medicamentos que vai enviar para São Tomé e Príncipe. Isso para além da ajuda humanitária que já foi solicitada ao Rei Muhamed VI», frisou a ministra.

Elsa Pinto disse a imprensa nacional que as acções de cooperação do Reino de Marrocos, atingem também o sector do desporto. O campo de futebol do bairro do riboque, que está a ser reabilitado com relvado sintético, é obra financiada pelo governo marroquino.

Na reunião técnica Elsa Pinto discutiu com os representantes do Reino de Marrocos, as modalidades de utilização de 1 milhão de dólares que é colocado anualmente a disposição do governo santomense.

Segundo a Ministra as autoridades marroquinas queriam saber quais as necessidades de São Tomé e Príncipe para depois desbloquearem a verba. O Governo santomense não concorda com esta modalidade. O executivo de Jorge Bom Jesus, quer que o dinheiro entre nos cofres do Estado, e caberá aos governantes nacionais decidirem como gastar, o valor de 1 milhão de dólares.

Abel Veiga