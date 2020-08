Crise total nas contas do Estado de STP no ano 2017

O Relatório e parecer do Tribunal de Contas para o exercício económico de 2017, revelou uma crise, que em países onde o sistema de justiça funciona bem, a sociedade (o povo), já estaria a tomar nota das consequências judiciais desta crise de contas do Estado, registada no ano 2017.

Mas, como a Justiça em São Tomé e Príncipe, funciona mal, como diria um alto dirigente do poder judicial santomense, tudo aponta que a crise de contas do Estado do ano 2017, acabará esquecida, ou arquivada, como tendencialmente acontece no país, quando está em causa a investigação judicial de casos que envolvem muitos milhões.

No entanto o Tribunal de Contas, através do seu Presidente Bernardino Araújo(na foto), cumpriu na terça-feira 26 de Agosto, o procedimento legal de entrega a Assembleia Nacional, das contas gerais do Estado.

Desta vez, trata-se das contas gerais do Estado de São Tomé e Príncipe do ano 2017. «O parecer do tribunal de contas recomendou que o Tribunal não aprovasse as contas gerais do Estado do ano 2017», denunciou o Presidente do Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas chumbou as Contas Gerais do Estado santomense do ano 2017, por causa de uma série de irregularidades.

«Há um problema relacionado com a demonstração na conta geral do Estado, da estratégia nacional relacionada com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, a agenda 20-30. Na Conta geral do Estado de 2017, não fica demonstrado que existe uma estratégia nacional com metas, com instrumentos de medição que se possa dizer em 2017, estávamos no ponto tal, tínhamos atingido o ponto X ou Y, relativamente a questão do desenvolvimento sustentável», afirmou o Presidente do Tribunal de Contas.

Bernardino Araújo prosseguiu, «a outra questão tem a ver com a falta de elo de ligação que deve existir entre as classificações orçamentais, receitas e despesas, por fontes de recursos, que identifique com clareza a origem dos recursos que custearam determinadas despesas e isso traduz-se num incumprimento daquilo que está no classificador orçamental».

O Tribunal de Contas diz que nas contas gerais do Estado santomense do ano 2017, não existe demonstração dos estados patrimoniais do Estado.

«Não conseguimos verificar as indicações sobre as dívidas a pagar, sejam dívidas internas como externas. O relatório da execução orçamental deve demonstrar o que transita para o ano seguinte, e não conseguimos verificar com clareza o que transitou como dívida a pagar para o ano 2018. Também não conseguimos verificar os dados relativamente a dívidas, créditos de terceiros. O quê que o Estado tem a receber? Quem deve o Estado? Também não está claro no documento».

As contas de 2017 chumbadas pelo Tribunal de Contas, foram depositadas na Assembleia Nacional. Caberá agora aos representantes do povo, os também chamados deputados da nação, decidirem sobre o futuro das contas de 2017. Se ficam impunes ou não.

2017 terá sido o ano das contas “tresloucadas” em São Tomé e Príncipe. Pois na última semana, o Tribunal de Contas já havia tornado público uma nota dando conta da devolução ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, do Relatório e Contas referente a gerência no ano 2017.

Na decisão de devolução, o Tribunal de Contas diz que «face as conclusões e recomendações, os juízes do Tribunal de Contas, deliberam …Devolver aos serviços do Banco Central o Relatório e Conta referente a Gerência 2017 – pela impossibilidade de julgamento por falta de documentos essenciais a apreciação da conta…»

O Tribunal de Contas, refere também que «não se pode concluir que as demonstrações financeiras reflectem de forma verídica a real situação do Banco Central de São Tomé e Príncipe, no exercício económico de 2017, tendo em conta a ausência de informações imprescindíveis».

Para além de outros detalhes que evidenciam problemas graves nas contas do Banco Central no ano 2017, o Tribunal de Contas anuncia na sua nota enviada a imprensa, que a representante do Ministério Público foi notificada da sua decisão de devolver as contas do Banco Central por razões devidamente detalhadas no acórdão.

Por sinal, a opinião pública ficou a saber, mais uma vez, que a representante do ministério público junto ao Tribunal de Contas está a par de toda esta situação rocambolesca, relacionada com as contas do Estado de São Tomé e Príncipe, no ano 2017, sejam as contas gerais do Estado que foram chumbadas pelo Tribunal de Contas, sejam as contas do Banco Central que foram devolvidas porque os números não batem certo.

Abel Veiga