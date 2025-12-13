Tribunal de Contas devolveu ao governo o contrato de locação celebrado com a sociedade RELEASE São Tomé UNIPESSOAL LDA

Numa nota, o Tribunal de Contas explica que não realizou o pedido do governo para a fiscalização preventiva do contrato, porque o mesmo foi rubricado entre a Empresa de Água e Electricidade(EMAE) e a Sociedade RELEASE São Tomé Unipessoal Lda, com base na Lei Temporária sobre Incentivos aos Investimentos.
Trata-se de uma lei criada pelo governo no ano 2023, que cortou ao Tribunal de Contas a competência de fiscalizar preventivamente os contratos assinados pelo Estado, que envolvem valores superiores a 5 milhões de dólares.
«Concluiu-se que o referido contrato não se enquadra no âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, sem prejuízo da eventual fiscalização sucessiva, nos termos legalmente aplicáveis. O Tribunal de Contas reafirma o seu compromisso com a legalidade, a transparência e o rigor na gestão dos recursos públicos», lê-se na nota do Tribunal de Contas.
A Lei Temporária criada no ano 2023 pelo governo ajudou a matar a transparência nos negócios do Estado, e abriu as portas para a corrupção ou irregularidades acontecerem livremente nas negociações dos contratos com o Estado santomense.
Note-se que só depois de criar a Lei Temporária, é que o governo da ADI liderado por Patrice Trovoada assinou o contrato com a empresa TESLA – STP para a concessão da Central Térmica de São Tomé no valor de 10 milhões de euros.
Na altura o Tribunal de Contas não foi tido nem achado, para fiscalizar preventivamente o contrato. Só mais tarde, na sede da fiscalização sucessiva é que o Tribunal de Contas pôde descobrir as irregularidades lesivas ao Estado santomense contidas no contrato com a TESLA – STP.
Agora é a vez do mesmo governo da ADI, mas liderado por Américo Ramos aproveitar a lei interpretativa ou temporária para assinar contrato de fornecimento de energia fotovoltaica com a Sociedade RELEASE São Tomé Unipessoal Lda.
O Tribunal de Contas recusou fiscalizar preventivamente o contrato, porque a lei temporária do governo da ADI não permite que esse exercício de transparência nos negócios que envolvem o Estado, aconteça na sua governação.
Abel Veiga
Célio Afonso
13 de Dezembro de 2025 at 14:47
Se a Lei foi criada para institucionalzar a corrupção e caso o atual governo esteja efetivamente interessada em combater a corrupção, deve promover a revogação dessa Lei, para o bem do povo são-tomense
Transparência/Combate a Corrupção/Enriquecimento Ilícito
13 de Dezembro de 2025 at 16:40
É acabar com esta lei imediatamente, o que é de público é público, o que é privado é privado,…
Transparência, Justiça, responsabilidade/responsabilização
O Tribunal de contas( é entidade, é a instituição);serve para fiscalizar as contas do estado, da administração pública,(orçamento, despesas/receitas, os contratos, os concursos realizados, anomalias, correção, condenação)….dos sectores do estado, a Presidência da República, a Assembleia da República, o Governo, seus Ministérios, as secretarias de estado, o Governo Regional do Príncipe, suas secretarias,as câmaras distritais, institutos públicos, Universidade Publica, etc, etc…faz partes dos objectivos da instituição Tribunal de Contas
Os governos jamais estão acima da lei, o tribunal constitucional deve funcionar, sempre que verificar, usurpação de competências, nas normas da constituição,…o Presidente da República, como garante da constituição, jamais deve deixar passar estes atropelos, para o bem funcionamento das instituições, para que tenhamos, ou vimos a ter instituições fortes e eficientes
Ninguém está acima da lei, ou deve estar,…
As contas do estado, a administração devem ser fiscalizada, e se houver irregularidades, que cumpra a lei, responsabilidade/responsabilização, rigor, justiça
E se o Tribunal de Contas diz que jamais agirá, ou que está de mão atacas, que desatemos, ou então acaba-se já com está instituição, é oronosa para o estado(que somos todos)…
Cocovado
13 de Dezembro de 2025 at 16:47
Cinquenta anos já é tempo de mudarmos esta realidade, cambalachos, favorecimentos, compradios, oneração dos cofres do estado, prejuízo das instituições, da população, do território, corrupção, falta de autoridade do estado, é preciso por cobro, a estas ilicitudes já,…