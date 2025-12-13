Tribunal de Contas devolveu ao governo o contrato de locação celebrado com a sociedade RELEASE São Tomé UNIPESSOAL LDA

Numa nota, o Tribunal de Contas explica que não realizou o pedido do governo para a fiscalização preventiva do contrato, porque o mesmo foi rubricado entre a Empresa de Água e Electricidade(EMAE) e a Sociedade RELEASE São Tomé Unipessoal Lda, com base na Lei Temporária sobre Incentivos aos Investimentos.

Trata-se de uma lei criada pelo governo no ano 2023, que cortou ao Tribunal de Contas a competência de fiscalizar preventivamente os contratos assinados pelo Estado, que envolvem valores superiores a 5 milhões de dólares.

«Concluiu-se que o referido contrato não se enquadra no âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, sem prejuízo da eventual fiscalização sucessiva, nos termos legalmente aplicáveis. O Tribunal de Contas reafirma o seu compromisso com a legalidade, a transparência e o rigor na gestão dos recursos públicos», lê-se na nota do Tribunal de Contas.

A Lei Temporária criada no ano 2023 pelo governo ajudou a matar a transparência nos negócios do Estado, e abriu as portas para a corrupção ou irregularidades acontecerem livremente nas negociações dos contratos com o Estado santomense.

Note-se que só depois de criar a Lei Temporária, é que o governo da ADI liderado por Patrice Trovoada assinou o contrato com a empresa TESLA – STP para a concessão da Central Térmica de São Tomé no valor de 10 milhões de euros.

Na altura o Tribunal de Contas não foi tido nem achado, para fiscalizar preventivamente o contrato. Só mais tarde, na sede da fiscalização sucessiva é que o Tribunal de Contas pôde descobrir as irregularidades lesivas ao Estado santomense contidas no contrato com a TESLA – STP.

Agora é a vez do mesmo governo da ADI, mas liderado por Américo Ramos aproveitar a lei interpretativa ou temporária para assinar contrato de fornecimento de energia fotovoltaica com a Sociedade RELEASE São Tomé Unipessoal Lda.

O Tribunal de Contas recusou fiscalizar preventivamente o contrato, porque a lei temporária do governo da ADI não permite que esse exercício de transparência nos negócios que envolvem o Estado, aconteça na sua governação.

Abel Veiga