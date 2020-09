Presidente do Príncipe recebe puxão de orelhas do Poder Central

Investido nas funções de Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, nos finais do mês de Agosto último, Filipe Nascimento(na foto) de 30 anos de idade foi acusado pelo Conselho de Ministros da República de São Tomé e Príncipe, de ausência de «ética política e urbanas essenciais».

No comunicado que foi lido a imprensa pelo porta-voz do Governo, o secretário de Estado da comunicação social, Adelino Lucas, o conselho de ministros diz que «analisou a ausência de ética política e urbanas essenciais a individualidades que assumem responsabilidades políticas de tão alto nível por parte do Presidente do Governo Regional do Príncipe, para com a Ministra do Turismo, Cultura Comércio e Indústria, na sua recente missão a ilha do Príncipe».

O Governo da República, avisou a Felipe Nascimento que «o Presidente do Governo regional presta constitucionalmente obediência ao Governo central».

No puxão de orelhas ao novo Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, o Governo da República de São Tomé e Príncipe, frisou que «o governo regional responde politicamente perante o Governo central e que o Estado santomense é uno. Pelo que deve se respeitar o princípio da unicidade do Estado».

Antes de afrouxar o puxão de orelhas, o conselho de ministros, liderado pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, advertiu ao Presidente do Governo da Região do Príncipe de que «a reincidência sobre esta matéria merecerá o devido tratamento das autoridades centrais».

Abel Veiga