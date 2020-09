A reunião do Conselho de Estado convocada pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, no dia 9 de Setembro, promoveu o diálogo entre os conselheiros e o Chefe de Estado, sobre todos os assuntos da actualidade santomense.

A garantia do diálogo abrangente no conselho de Estado, foi dada a imprensa pelo porta-voz da reunião, o cidadão Ramos Dias. «O diálogo é coisa mais importante que existe», precisou o porta voz.

Diálogo positivo, numa reunião importante segundo Ramos Dias. « Se calhar vai haver mais conselhos de Estado para ir concertando de forma a que o país possa conhecer melhores dias. Ficou pelo menos no ar essa ideia. Portanto vai ter que haver», assegurou.

Clima de diálogo, gera mais conselhos de Estado para o futuro.

«Todos os membros participaram e apresentaram os seus pontos de vista. O Presidente da República tomou boa nota e vai tomar uma decisão….. Normalmente quando há reunião do Conselho de Estado há esta expectativa de que tem que haver queda do Governo. Só o senhor Presidente sabe o que vai fazer», concluiu o porta-voz do Conselho de Estado.

É a segunda vez no seu mandato que já entrou no quinto e último ano, que o Presidente da República Evaristo Carvalho convoca o conselho de Estado, para analisar a situação política.

Note-se que a situação política que constituiu a ordem do dia do conselho de Estado, foi despoletada pela decisão do Governo de retirar confiança ao Procurador-geral da República. Decisão governamental que mereceu contestação do Presidente da República. Evaristo Carvalho manifestou espanto e indignação pela decisão do Governo de retirar confiança política ao procurador geral Kelve Carvalho. Logo de seguida convocou o conselho de Estado.

