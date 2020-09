As eleições presidenciais de STP em 2001 – As razões da minha candidatura

Passaram quase vinte anos desde que, no quadro da minha decisão de candidatura a Presidente da República nas eleições de 2001, elaborei este documento “STP – as razões da minha candidatura”. Nele fazia uma rápida análise da situação do país e apontava as razões da minha decisão de candidatura.

De facto foi em Setembro/Outubro de 2000 que decidi deixar a minha carreira na OMS e voltar ao país onde me impus a missão de contribuir para o fazer avançar para a modernidade, a partir de uma posição estratégica que me permitisse influir de facto as decisões sobre o futuro.

Vinte anos depois, com pequenos retoques eu faria este mesmo discurso. Com uma diferença de fundo, todavia. Eu não sou e não serei nunca mais candidato a nada mais. É, na minha opinião, a hora das novas gerações.

É triste constatar que o país não avançou, marcou passo e, infelizmente, em muitos aspectos recuou mesmo. No geral, a fotografia então tirada é ainda actual. Os “cancros” então denunciados continuam a matar a sociedade santomense e outros até pioraram.

Experimentem ler ou reler (para os que já o tinham lido) o documento, mas sobretudo para os jovens que na altura teria 10-15-20 anos e não se interessavam pela política. Muito boa gente estava então ocupada por outras coisas e muitos, por razões de “partidarite aguda” entendiam que era crime de lesa majestade fazer um tal diagnóstico e, pior ainda, me propor como actor de mudança… Hoje talvez tenham já tempo de ler esse documento…É isso de querer ter razão fora do tempo…

Achei interessante partilha-lo com as novas gerações para que eles possam ter a noção de como as coisas evoluíram nesse período de vinte anos… Será que daqui a vinte anos termos que conviver com este mesmo cenário?