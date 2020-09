José Maria Cardoso, autor do artigo “Piôtlô bôbô ten”, publicado no jornal Téla Nón no passado dia 17 de Setembro, teceu comentários em torno das relações diplomáticas firmadas por São Tomé e Príncipe com Taiwan no ano 1997, que terão beliscado a sensibilidade da ex-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Elsa Pinto.

Veja o teor da Carta Aberta – Pedido de desculpa à ex-Ministra Elsa Pinto – Carta Aberta Elsa Pinto Ass