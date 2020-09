Governo tenta repor segurança no Hospital Central

Confrontado com uma manifestação espontânea dos enfermeiros que exigiram justiça, face a morte de um dos seus colegas, após agressão cometida por familiar de um paciente, o Governo decidiu reagir.

O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, que se reuniu no dia 21 de Setembro, com um grupo dos manifestantes, convocou de seguida uma reunião de crise.

O Director Geral do Hospital Ayres de Menezes, Américo Pinto, o Ministro da Saúde Edgar Neves, e o Ministro da Defesa e Ordem Interna Oscar Sousa, participaram na reunião que avançou com medidas ditas de urgência.

O reforço de segurança no espaço hospitalar é uma das medidas. «A presença de profissionais especializados no domínio da segurança vai, ser realidade nos próximos dias», afirmou Américo Pinto.

Segundo o Director Geral do Hospital Central, o reforço da segurança é uma questão premente. «A limitação de entrada de pessoas para os serviços também é uma medida urgente», frisou.

A reunião de crise convocada pelo Primeiro-ministro, analisou em detalhe as causas da onda de agressão que tem marcado o convívio entre os pacientes, os seus familiares, e o pessoal clínico.

Para prevenir a agressão e a pancadaria nos centros de saúde, situação que já provocou a morte de um enfermeiro, as autoridades governamentais, pretendem formar «os profissionais dos serviços críticos como banco de urgência, a portaria, e outros serviços», explicou o Director Geral do Hospital Central.

A formação do pessoal clínico e os serviços auxiliares, visa segundo Américo Pinto, «melhorar a humanização dos serviços hospitalares».

O Director do Hospital, é médico de profissão, e reconheceu que a agressão nos centros de saúde tornou-se frequente. «Analisamos os incidentes de agressão que tem com muita frequência acontecido nas unidades sanitárias, e muito particularmente no Hospital Ayres de Menezes», confirmou.

O enfermeiro Cristiano Pedroso, que encontrou a morte no passado dia 21, facto que provocou grande manifestação da classe dos enfermeiros nas ruas da cidade capital, foi alvo dias antes de golpes de boxe no seu posto de trabalho.

«Houve uma situação de agressão contra um enfermeiro no seu posto de trabalho. Pouco tempo mais tarde esse enfermeiro, acabou por falecer…», pontuou.

Américo Pinto, garantiu para a imprensa que o governo de Jorge Bom Jesus, se predispôs no sentido de tudo fazer para que o reforço das medidas de segurança nos centros de saúde, seja implementado «a velocidade que o momento exige».

Abel Veiga