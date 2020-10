Presidente Evaristo ” inspira cuidados inadiáveis”

A citação é de Hélia Fernandes assessora de imprensa do Presidente da República, num comunicado divulgado esta segunda feira, pela imprensa santomense.

No comunicado, a assessora de imprensa do Presidente da República, informa ao país que Evaristo Carvalho, se encontra em Portugal desde o passado dia 3 de Outubro para tratamentos médicos.

No relato, assessora de imprensa, diz que o estado de saúde do Presidente da República, «inspira cuidados inadiáveis, perspetivando-se uma intervenção cirúrgica que obriga a um período pós-operatório e de vigilância em ambulatório, de aproximadamente 25 dias».

Segundo o gabinete de imprensa do palácio do Povo, Evaristo Carvalho, deverá ser operado nos próximos dias. No entanto a assessora Hélia Fernandes tranquiliza o país, referindo que «não há motivos pra preocupação, pois não se trata de uma situação de saúde grave».

Abel Veiga