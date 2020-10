Associações pedem a institucionalização do “dia nacional de prevenção e combate a violência sexual”

A “SOS Mullher”, que tem denunciado o aumento da violência sexual de menores no país, liderou o grupo de organizações não governamentais que se reuniu com o Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, para propor a institucionalização do dia nacional de prevenção e combate a violência sexual.

Tudo porque a violência sexual, sobretudo de menores continua a aumentar no país.

Desde Março passado que o grupo de organizações não governamentais, liderado pela SOS Mulher, desenvolve uma campanha de sensibilização a nível nacional sob o lema “protege as nossas crianças e adolescentes contra o abuso sexual”.

A campanha de sensibilização contra o flagelo, chegou a Assembleia Nacional. «Criamos uma petição pública para que seja instituído este dia, que seria um dia de mobilização nacional para a luta contra a violência sexual, menores, adolescentes e adultos», declarou Jéssica Neves.

A porta-voz do grupo de organizações não-governamentais, disse que 12 de Maio, é a data que o grupo pretende, seja instituído como o dia nacional de combate à Violência Sexual.

«A “SOS Mulher”, tem como objectivo principal lutar contra a violência sexual, então temos trabalhado junto com a polícia e o ministério público, e temos percebido pelos dados que nos dão que tem aumentado o número de violência sexual, sobretudo contra menores», acrescentou Jéssica Neves.

Segundo o grupo das ONGs, as comissões parlamentares, decidiram apoiar a proposta legislativa com vista a consagrar o dia nacional de prevenção e combate a violência sexual.

«Estão sensíveis a esta situação, manifestaram-se chocados com esta situação. Garantiram que vão dar celeridade neste trabalho, para ver se diminui este índice de violência sexual», frisou.

Violência sexual, sobretudo de menores preocupa a sociedade civil santomense.

Abel Veiga