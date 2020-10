Américo Ramos é o novo Secretário-geral da ADI

ADI, maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe reuniu-se no último sábado, 24 de Outubro em Conselho Nacional, após o congresso de 3 de Outubro.

Uma reunião que serviu para os conselheiros da ADI, aplaudirem o novo secretário-geral proposto pelo Presidente Patrice Trovoada.

Trata-se de Américo Ramos, ex-Ministro das Finanças e da Economia Azul, do governo anterior que era liderado por Patrice Trovoada.

Américo Ramos, é talvez o militante da ADI, que se sente mais ferido, após a ascensão ao poder em Dezembro de 2018, da nova maioria que governa o país, sob a liderança do MLSTP.

«Eu fui de forma vergonhosa, humilhado e caluniado pelo actual governo em conluio com o poder judicial. Tendo permanecido no cativeiro durante 89 dias sem que conseguissem provar nenhuma acusação que fizeram…. No entanto estou aqui firme e disponível para servir o ADI, para o bem de todos os santomenses» afirmou o novo secretário-geral da ADI.

Feridas ainda abertas que reforçam a determinação de Américo Ramos, em lutar para o regresso do seu ADI, ao poder.

«Um enorme desafio que só vencerei se estivermos todos unidos. Se remarmos todos no mesmo sentido….», apelou Américo Ramos.

O novo secretário-geral reconheceu que nos últimos 2 anos o seu partido, perdeu fulgor, e politicamente ficou ofuscado.

As eleições legislativas de Outubro de 2018, que ditaram o afastamento da ADI do poder, provocaram a eclosão de uma grande convulsão interna no seio do partido. Convulsão que deixou a ADI em permanente situação titubeante.

Para mudar o rumo dos acontecimentos no seio da família política da ADI, Américo Ramos, apresentou no conselho nacional, a nova orientação política e comportamental, que vai ser implementada.

«Primeiro, a nossa total disponibilidade em lutar e a nossa determinação em vencer. Segundo, os nossos esforços, a nossa disponibilidade e a nossa determinação só serão bem-sucedidos se formos capazes de levar a cabo a nossa acção, num quadro organizativo lógico, coerente, abrangente, aberto e democrático», precisou.

O novo secretário-geral da ADI, considerou ser um privilégio ter sido convidado pelo Presidente do partido, Patrice Trovoada, para ocupar o cargo de Secretário-geral.

A aposta de Patrice Trovoada no seu ex-ministro das Finanças, para administrar o partido ADI, deitou por terra as aspirações do líder da bancada parlamentar Abnilde de Oliveira, que almejava ser o novo secretário-geral da ADI.

«Após reflexão e profunda analise, e em concertação com o presidente do partido…. entendemos que o partido tem várias frentes. Eu agradeci a confiança do Presidente e dos militantes e pessoalmente optei por continuar a minha colaboração ao partido como líder parlamentar .O candidato Américo Oliveira Ramos terá todo meu apoio. O ADI sai a ganhar com esta proposta. », declarou Abnilde Oliveira, antes da mesa do conselho nacional, anunciar o nome do secretário-geral proposto pelo Presidente Patrice Trovoada.

O secretário geral prometeu reorganizar as estruturas do partido, sem esquecer a questão da quotização e do suporte financeiro.

Américo Ramos, é coadjuvado pela militante Vasth Santos, que foi nomeada como secretária geral adjunta da ADI.

O Secretário-geral, prometeu trabalhar com toda dedicação com vista a elaborar um programa de acção política, que destaca ADI, como alternativa a actual coligação partidária que Governa São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga