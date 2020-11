ADI denuncia projecto de lei que retira aos santomenses nascidos no estrangeiro o direito de ser PR

O maior partido da oposição, a ADI, contestou no parlamento a aprovação pela maioria parlamentar que governa o país, de um conjunto de projectos de lei que alteram o sistema eleitoral.

Segundo a ADI, a nova lei eleitoral, cujo projecto foi aprovado na generalidade na quinta – feira, pela maioria parlamentar, assim como os demais novos projectos de direito de sufrágio, retiram capacidade eleitoral activa há milhares de santomenses que tiveram a infelicidade de nascer no estrangeiro.

Para melhor elucidar a opinião pública sobre o seu posicionamento na Assembleia Nacional, marcado pelo voto contra ao conjunto de projectos de lei de reforma do sistema eleitoral, a ADI chamou os jornalistas para uma comunicação na sua sede.

Gareth Guadalupe, porta-voz do partido ADI, explicou que ao contrário do que está a ser disseminado nas redes sociais, a ADI, não é contra o direito dos emigrantes santomenses participarem nas eleições legislativas.

O porta-voz diz que o seu partido quer ir mais além, incluindo a diáspora no exercício pleno do direito político. Segundo Gareth Guadalupe, os projectos para nova lei eleitoral, aprovados pela nova maioria, compõem – se de dois artigos que excluem a diáspora.

«Primeiro tem a ver com o artigo oitavo que se refere a pluricidadania. O número 1 diz o seguinte : Verificando a plurinacionalidade dos cidadãos santomenses esses gozam de capacidade eleitoral activa, desde que tenham residência permanente no território da república. ……….Ou seja, todos os cidadãos que estão na diáspora não podem ter capacidade eleitoral activa(poder ser eleito), porque ele não tem residência permanente no território da república», descreveu o porta voz da ADI.

ADI, acusa o partido PCD de ser o cabeça da proposta de lei, e acrescenta que o partido MLSTP está ao reboque da proposta do PCD.

Na sua contestação, o maior partido da oposição avança com outros dados, que segundo Gareth Guadalupe, provam a determinação da nova maioria em excluir de facto os cidadãos emigrantes.

«O número 2 do artigo oitavo do projecto de lei aprovado pela nova maioria parlamentar, diz que é considerada residência permanente aquela que serve de domicílio habitual do cidadão santomense… não podendo este estar afastado por um período de 180 dias a excepção dos que estiverem em missão oficial de serviço do país no exterior, ou por motivo de doença prolongada devidamente justificada», sublinhou.

Por outro lado, ADI mostrou para a imprensa um documento que contem propostas apresentadas pela própria diáspora santomense, no sentido que a reforma legislativa em curso, seja mais inclusiva.

«A própria diáspora contesta e sugere o seguinte: verificando a plurinacionalidade dos cidadãos santomenses esses gozam de capacidade eleitoral activa desde que tenham residência permanente no território do círculo eleitoral, que é completamente diferente da residência permanente no território da república como esta nova maioria aprovou, e quer fazer valer em detrimento de todos os cidadãos que residem na diáspora», reforçou o porta-voz da ADI.

O artigo número 11 do projecto-lei aprovado na generalidade na quinta feira, é outro ponto de desacordo entre a ADI e a nova maioria.

Na explicação à imprensa o porta-voz do partido de Patrice Trovoada, citou o texto que foi aprovado.

Diz no seu número 2 que « só são elegíveis para o cargo de Presidente da República os cidadãos naturais de São Tomé e Príncipe, maiores de 35 anos, que não possuam outra nacionalidade».

Segundo a ADI, ser cidadão natural de São Tomé e Príncipe, implica nascer em São Tomé e Príncipe. «Atenção….Eu sou de origem santomense e nasci em São Tomé e Príncipe. Mas o meu filho por alguma razão nasceu fora de São Tomé e Príncipe….Assim, mesmo que ele resida e viva aqui em São Tomé e Príncipe, ele não pode ser elegível para o cargo de Presidente da República. Porquê?», interrogou Gareth Guadalupe.

O mesmo porta-voz da ADI respondeu a pergunta. «Porque esta nova maioria está simplesmente a excluí-lo. Dizendo que ele tem que ser natural de São Tomé e Príncipe, para poder ser candidato ao cargo de Presidente da República».

Os contornos da nova lei eleitoral, aprovada na generalidade elimina a possibilidade do Presidente da ADI, Patrice Trovoada vir a ser candidato ao cargo de Presidente da República de São Tomé e Príncipe. Pois Patrice Trovoada, é cidadão santomense natural de Libreville-Gabão.

Gareth Guadalupe, confirmou para o Téla Nón, que o Presidente do seu partido é um dos casos de cidadãos santomenses, que não poderão nunca mais, candidatar ao cargo de Presidente da República, a luz da nova lei aprovada na generalidade pela nova maioria parlamentar.

O porta-voz do partido ADI, leu a proposta e sugestão apresentada pela diáspora santomense, para impedir que o número 2 do artigo 11 da lei eleitoral, entre em vigor com a redacção que exclui os santomenses que nasceram no estrangeiro, da possibilidade de candidatarem-se ao cargo de Presidente da República.

«A diáspora sugere ao invés de excluir os seus filhos por não serem cidadãos naturais, propõe, que o número 2 do artigo em causa seja substituído pelo que diz a constituição da república no seu artigo 78….. Só pode ser eleito Presidente da República, o cidadão santomense de origem filho de pai ou mãe santomense, maior de 35 anos», frisou.

ADI posiciona-se a favor da revisão da lei para permitir a participação da comunidade emigrante santomense nos actos eleitorais legislativos. No entanto, contesta dois articulados, que põem em causa o direito eleitoral activo dos santomenses que nascem ou nasceram no estrangeiro.

« ADI está completamente a favor da inclusão da diáspora em todo o processo eleitoral, e não ao contrário daquilo que as pessoas pretendem passar relativamente a posição do ADI quando vota contra este projecto de lei», concluiu o porta voz.

Abel Veiga