Ellen Johnson Sirleaf vence o Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana de 2017

A ex-presidente da Libéria é elogiada por seus esforços extraordinários e por liderar a recuperação do país após a guerra civil

Londres, 12 de fevereiro de 2018 – O Prémio Ibrahim 2017 para a Excelência na Liderança Africana foi atribuído a Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria, a Fundação Mo Ibrahim anunciou hoje após uma reunião do seu Comité do Prémio independente.

Ellen Johnson Sirleaf, que serviu dois mandatos como presidente da Libéria de 2006 a 2017, é a quinta vencedora do Prémio Ibrahim, que reconhece e comemora a excelência na liderança Africana. O Prémio Ibrahim tem como objetivo distinguir líderes que, durante o seu mandato, desenvolveram seus países, fortaleceram a democracia e os direitos humanos pelo benefício compartilhado de seus povos, e avançaram o desenvolvimento sustentável.

Em sua citação, o Comité elogiou a liderança excepcional e transformadora de Ellen Johnson Sirleaf, diante de desafios sem precedentes e renovados, para liderar a recuperação da Libéria após muitos anos de uma guerra civil devastadora.

Ao anunciar a decisão, o Dr. Salim Ahmed Salim, Presidente do Comité do Prémio, disse: “Ellen Johnson Sirleaf tomou o comando da Libéria após o país ter sido completamente destruído pela guerra civil e conduziu um processo de reconciliação concentrado na construção da unidade nacional e de fortes instituições democráticas. Ao longo de seus dois mandatos, ela trabalhou incansavelmente em nome do povo da Libéria. Tal jornada não pode estar sem algumas falhas e, hoje, a Libéria continua a enfrentar muitos desafios. No entanto, durante seus doze anos no cargo, Ellen Johnson Sirleaf lançou as bases sobre as quais a Libéria pode agora construir um futuro melhor”.

Ellen Johnson Sirleaf tornou-se presidente da Libéria no dia 16 de janeiro de 2006, depois de vencer as eleições nacionais de 2005. Ela serviu seu primeiro mandato 2006-11 e foi reeleita com sucesso por um segundo mandato, servindo no gabinete de 2012-17. Desde 2006, a Libéria é o único país a melhorar em todas as categorias e subcategorias do Índice Ibrahim de Governança Africana. Isso levou a Libéria a subir dez lugares na classificação geral do Índice durante esse período.

Ao ouvir o resultado das deliberações do Comité do Prémio, Mo Ibrahim disse: “Estou satisfeito que o Comité do Prémio tenha decidido fazer de Ellen Johnson Sirleaf a laureada do Prémio Ibrahim. Em circunstâncias muito difíceis, ela ajudou a guiar sua nação para um futuro pacífico e próspero, e prepararou o caminho para seu sucessor seguir. Estou orgulhoso de ver a primeira mulher Laureada Ibrahim e espero que Ellen Johnson Sirleaf continue a inspirar mulheres na África e além”.

Ellen Johnson Sirleaf junta-se a Hifikepunye Pohamba da Namíbia (2014), Pedro Pires de Cabo Verde (2011), Festus Mogae do Botswana (2008) e Joaquim Chissano de Moçambique (2007) como Laureada do Prémio Ibrahim. Nelson Mandela foi nomeado o Laureado Honorário inaugural em 2007.

O Prémio Ibrahim é um prémio de US$ 5 milhões pago ao longo de dez anos e US$ 200.000 anualmente pra vida a partir de então. A Fundação Mo Ibrahim considerará a concessão de mais US $ 200.000 por ano por dez anos para atividades de interesse público e boas causas adotadas pelo Laureado Ibrahim. Os candidatos ao Prémio Ibrahim são todos ex-chefes executivos de estado ou governo africanos que deixaram o cargo nos últimos três anos, tendo sido democraticamente eleitos e que cumpriram seu termo constitucionalmente mandatado.

A citação completa do Comité do Prémio pode ser lida: http://mif.media/2017-citation-pt

O Prémio Ibrahim:

Reconhece e celebra dirigentes africanos que, em circunstâncias difíceis, tenham desenvolvido os seus países, combatido com êxito a pobreza e aberto caminho para a prosperidade equitativa e sustentável;

Destaca figuras que constituam exemplos excecionais para o continente;

Assegura que o continente africano continue a beneficiar da experiência e da sabedoria de líderes excecionais quando estes terminam os respetivos mandatos nacionais, permitindo que prossigam atividades noutros cargos públicos no continente;

Representa um galardão e uma norma de excelência na liderança em África e não um “primeiro prémio”, não havendo obrigatoriamente um vencedor todos os anos.

Critérios:

Ex-chefe de Estado ou de governo africano;

Que tenha cessado funções nos últimos três anos;

Democraticamente eleito;

Que tenha cumprido o mandato constitucionalmente atribuído;

Que tenha demonstrado capacidades de liderança excecionais.

O Prémio Ibrahim é o maior prémio anual atribuído no mundo, consistindo em:

5 milhões de USD ao longo de dez anos;

200.000 USD anuais, atribuídos vitaliciamente após esse período.

Os vencedores do Prémio Ibrahim têm igualmente a possibilidade de se candidatar a 200.000 USD por ano para atividades filantrópicas .

Comité do Prémio

O vencedor do Prémio Ibrahim é selecionado por um Comité do Prémio independente, nomeado pelo Conselho de Administração da Fundação, constituído por: