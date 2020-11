Angola homenageou Alcino Pinto

Bornito de Sousa, vice-Presidente de Angola chefiou uma delegação que veio a São Tomé e Príncipe, na terça – feira com a missão de homenagear o ex-Presidente da Assembleiaa Nacional, Alcino Pinto, falecido no passado dia 16 de Novembro.

À margem da cerimónia fúnebre do ex-Presidente da Assembleia Nacional, Bornito de Sousa, reuniu-se com o Presidente da República Evaristo Carvalho, a quem entregou uma mensagem do Presidente de Angola, João Lourenço.

Segundo uma nota do gabinete de comunicação do Governo angolano, o vice Presidente de Angola, reúne-se também com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus e com o ex-Presidente da República Manuel Pinto da Costa.

A delegação angolana chefiada pelo vice Presidente, Bornito de Sousa, considera que São Tomé e Príncipe perdeu um homem promotor de consensos.

«A figura do dr Alcino Pinto é transversalmente reconhecida no país como sendo alguém de consenso, que procurava reunir o consenso de todas as forças políticas, de toda a juventude sobretudo. Ele foi um dirigente juvenil, na mesma altura em que fui dirigente juvenil em Angola. Daí a nossa relação particular», afirmou.

Na declaração à imprensa após encontro com o Presidente da República no Moro da Trindade(Residência oficial do PR), o dirigente angolano, frisou que veio a São Tomé em representação do Presidente da República de Angola.

«Vim por representação de sua excelência o senhor Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço participar nas cerimónias fúnebres do dr Alcino Pinto», concluiu.

Abel Veiga